Kinostart: „Zwei im falschen Film“

Hans (Marc Hosemann) ist Mitinhaber eines Copyshops, in dessen Obergeschoss er sich mehr oder minder wohnlich eingerichtet hat. Seine langjährige Lebensgefährtin (Laura Tonke), die er zärtlich „Heinz“ nennt, ist eine Schauspielerin mit einer sehr übersichtlichen Karriere. Sie leiht einer Zeichentrickampel ihre Stimme.

Hans und Laura bilden ein eingeschworenes Team mit Routinesex und Playstationabenden auf dem Sofa. Wenn Freunde anrufen, wimmeln sie eine gemeinsame Freizeitgestaltung ab. Aber soll das alles sein? Laura beginnt die Beziehung zu hinterfragen. Ihre biologische Uhr droht abzulaufen und ihr fehlen „Sachen“. Romantik etwa. Oder Eifersucht.

Das Paar beschließt, an der großen Liebe zu arbeiten. Aber weder das großangelegte Nachspielen des Kennenlernens noch der Aufenthalt in einem erotisch angehauchten Etablissement zeitigen den gewünschten Erfolg.

Orientierungslose Mittdreißiger, die ihren Lebensentwurf infrage stellen und mehr vom irdischen Dasein erwarten, geben von jeher dankbare Filmfiguren ab. Regisseurin Laura Lackmann hat diese Spezies mit viel Empathie unter die Lupe genommen und ihre Beobachtungen zu einem tragikomischen Buch verarbeitet, das in komischen wie in ernsten Momenten gleichermaßen gut funktioniert. Auch der erzählerische Ansatz eines Films im Film erweist sich als wirkungsvolles Stilmittel, das gesamte visuelle Konzept ist sehr originell und hält so manche Überraschung bereit. Das Hauptdarstellergespann harmoniert und weckt garantiert Erinnerungen an - nun ja - ein Paar, dass man gut kennt. Man wünscht ihm von Herzen ein Happy End.

Filmemacherin Lackmann gab mit der Verfilmung von Sarah Kuttners Bestseller „Mängelexemplar“ ihr Kinodebüt. Tonke konnte für ihren Auftritt den Deutschen Filmpreis für die „Beste weibliche Nebenrolle“ abräumen. Wenn Lackmann nun eine eigene Geschichte auf die große Leinwand bringt, steht die sympathische Darstellerin im Mittelpunkt. (Marc Hosemann)