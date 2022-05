Kino am Frauentor öffnet zum Start des neuen „Top Gun Maverick“

Rechtzeitig zur Premiere von „Top Gun Maverick“, der Fortsetzung des Kultfilms mit Tom Cruise aus dem Jahr 1986, wird das Kino am Ravensburger Frauentor am 25. Mai wieder geöffnet. Der Betreiber hofft auf zahlreiche Besucher, eine weitere Schließung ist jedoch denkbar.

Erst im Herbst legte das Kino in der Gartenstraße 8 mit dem neuen Bond-Streifen nach einer langen Corona-Pause einen erfolgreichen Neustart hin. Doch schon im Dezember musste der Geschäftsführer der Ravensburger Innenstadtkinos, Gallion Anastassiades, das Lichtspielhaus wieder schließen. Eine weitere Corona-Welle und wenige große Filmtitel auf dem Markt ließen ihm keine andere Wahl. Der Besuch sei sehr mager ausgefallen. Den Betrieb im Kino Die Burg hielt Anastassiades seit Dezember aufrecht.

Filme bestimmen den Erfolg der Kinos

Hoffnung auf höher Besucherzahlen machen Anastassiades die gelockerten Corona-Regeln und die bevorstehende Ferienzeit. Gerade im Sommer würden die Leute nach drei Tagen Freibad auch gerne mal wieder ins Kino gehen, so seine Erfahrung.

Wenn aber zu wenig Besucher kämen und der Betrieb nicht rentabel wäre, müsse er das Kino am Frauentor wieder schließen. Eine Maskenpflicht gebe es für die Kinobesucher keine mehr. Anastassiades und sein Team empfehlen aber, weiterhin Abstand zu halten.

Aktuell hänge der Erfolg der Ravensburger Kinos nicht etwa von den örtlichen Corona-Beschränkungen ab. Es komme vor allem darauf an, welche Filme in Pandemie-Zeiten produziert würden, erklärt Anastassiades. „Es muss immer was laufen“, sagt er, „wenn das einbricht, steht man mit dem Rücken zur Wand.“

Bis auf den neue Film „Top Gun“ seien derzeit keine großen Filmtitel dabei. Was ihm bleibe, sei abzuwarten. „Manchmal kommen auch wieder Überraschungen“, so Anastassiades.