KinderUni startet mit Open-Air-Vorlesung im Museum Ravensburger

Nach pandemiebedingter Pause startet die KinderUni Ravensburg-Weingarten am Freitag, 1. Juli, um 15 Uhr mit einer Vorlesung im Innenhof des Museum Ravensburger in das Vorlesungs-Jahr. Prof. Stefan Luppold (DHBW Ravensburg) geht mit den Kindern der Frage nach, wie Räume wirken, und worauf es ankommt, damit man sich in einem Raum wohlfühlt. Anmelden kann man sich auf der Homepage der KinderUni Ravensburg-Weingarten www.kinderuni-ravensburg-weingarten.de. Die Veranstaltung ist für Kinder von neun bis zwölf Jahren geeignet.