Kindertagesstätten öffnen am 29. Juni

Gute Nachrichten für Eltern: Die Kindertagesstätten in Ravensburg öffnen ab dem 29. Juni ihre Türen wieder für alle Kinder für den regulären Betrieb. Wie die Stadt Ravensburg am Freitag mitteilte, sind die im Rahmen der Corona-Verordnungen notwendig gewordene Schließung und die angebotene Notbetreuung dann nicht mehr notwendig. Die Träger der Kindertagesstätten schicken in den nächsten Tagen ein Informationsschreiben der Stadt an die Eltern.

„Die Öffnung wird schrittweise bis zum 1. Juli erfolgen, sodass jedes Kind behutsam wieder gut in der Kita ankommt. Kinder dürfen allerdings beispielsweise keine Symptome eines Atemweginfekts oder Fieber haben, sonst ist ein Besuch noch nicht möglich“, schreibt die städtische Pressestelle. Die Kitas müssen bestimmte Hygienevorgaben und Beschränkungen einhalten. Die Betreuung der Kinder soll zwar in den meisten Fällen wieder in der gewohnten Gruppe stattfinden, gruppenübergreifende Angebote seien aber nicht möglich. Wegen der Zugehörigkeit zu Risikogruppen stünde pädagogisches Personal nicht komplett zur Verfügung. Daher könne es laut Stadt vereinzelt zu geringen Anpassungen der angebotenen Betreuungszeit kommen.

Ab Juli fallen dann wieder die üblichen Elternbeiträge für die Betreuung an. Während der Schließung in den Monaten April, Mai und Juni mussten die Eltern, außer für Kinder in der Notbetreuung, keine regulären Beiträge bezahlen, wenn ihre Kinder zuhause waren. Laut Stadt werden diese nicht nachträglich verlangt.

Die Stadt Ravensburg und die Kita-Träger planen ein kostenpflichtiges Betreuungsangebot in den Sommerferien. Das soll Eltern unterstützen, die ihren Urlaub während der Coronakrise bereits aufbrauchen mussten. Die Kita-Träger machen dazu demnächst eine Elternumfrage, um den Bedarf zu ermitteln.