Kinderstiftung Ravensburg sucht dringend ehrenamtliche Helfer

Die vor zehn Jahren gegründete Kinderstiftung Ravensburg ist zu einer erfolgreichen Bürgerbewegung geworden. „Über 200 Ehrenamtliche unterstützen unsere Arbeit“, berichtet Ulrike Schreiner-Luik, Ehrenamtskoordinatorin der Kinderstiftung in einer Pressemitteilung der Organisation. Die Zeitspender engagieren sich in verschiedenen Gremien, Projekten und Aktionen. „Ohne sie wäre das nachhaltige Wirken der Stiftung nicht denkbar“, weiß Ulrike Schreiner-Luik und sie ist dankbar für die vielen freiwilligen Einsatzkräfte, die Jahr für Jahr Hunderte von Stunden ihrer Freizeit für die Kinderstiftung investieren.

Drei dieser wertvollen Zeitspender sind Martha Schmidt, Gisela Hirschle und Wolfgang Engelberger. Martha Schmidt wollte auch nach ihrer Pensionierung als Lehrerin an der Klösterle-Realschule in Ravensburg mit Kindern, Jugendlichen und Familien in Kontakt bleiben und etwas Sinnvolles tun.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Bei der Kinderstiftung habe sie vielfältige ehrenamtliche Einsatzmöglichkeiten entdeckt, so auch im Bereich der Notfallhilfe, sagt sie. Immer wieder geht sie nun als Einkaufsbegleiterin mit Familien, denen das Geld für dringend benötigte Kleidung, Schulbedarf oder auch Kindermöbel fehlt, einkaufen. Seit den Anfängen der Kinderstiftung ist Gisela Hirschle mit dabei. Sie engagiert sich ehrenamtlich als Aktionshelferin, betreut Bastel- oder Spielangebote und springt ein, wo immer sie gebraucht wird. „Die Einsatzzeiten sind überschaubar und es macht großen Spaß“, sagt sie. Der direkte Kontakt zu Kindern und Eltern aus vielen verschiedenen Nationalitäten sei überaus bereichernd. Wolfgang Engelberger ist Vorleser für die Lesewelten der Kindestiftung an der Grundschule in Schmalegg. „Für mich als pensionierten Lehrer ist diese Tätigkeit eine gute Möglichkeit, den Bezug zur Schule nicht ganz zu verlieren und mit Kindern in Kontakt zu bleiben“, sagt er. Die Kinder seien mit Feuereifer dabei, mit ihm gemeinsam die Welt der Bücher zu entdecken. Leider, bedauert Engelberger, sei er einer der wenigen männlichen Vorleser bei den Lesewelten. „Es wäre schön, wenn noch mehr Männer als Vorleser bereit wären, dieses lohnenswerte Ehrenamt zu übernehmen“, so sein Appell.

Die drei Zeitspender fühlen sich wohl im Team der Kinderstiftung. Besondere Vorkenntnisse benötigt man als Zeitspender nicht.