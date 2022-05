Kinderstiftung im Einsatz für „blühende Zukunft“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der erfolgreichen Aktion „Botschafter backen“ im Winter haben ehrenamtliche Engagierte die Kinderstiftung Ravensburg erneut mit einer sympathischen Aktion unterstützt. Unter der Überschrift „Blühende Zukunft“ haben sie am 14. Mai bei strahlendem Wetter Blumensamentüten auf dem Ravensburger Wochenmarkt verteilt. Die Kinderstiftung unterstützt Kinder in unserer Region, fördert sie in ihrer Entwicklung und möchte ihnen Chancen für eine blühende Zukunft ermöglichen. Stephan Kämmerle, Susanne Lutz und Christina Herzer hatten die Aktion vorbereitet. Zuvor waren hunderte von Samentütchen eigenhändig befüllt worden. Dazu hatten auch noch Kinder der Grundschule Neuwiesen passende Motive zum Thema Zukunft gemalt. Die Postkarten kamen wie die Samentütchen sehr gut an.