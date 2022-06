Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Roland Paul, Vorsitzender des Vereins „Kinderregenwald Deutschland“, nahm am Aletsch-Halbmarathon in der Kategorie „Walken“ teil und erreichte nach 4:08 Stunden das Ziel auf der Bergstation der Bettmerhorn-Bergbahn auf 2647 Metern Meereshöhe. Insgesamt mussten von den Teilnehmer*Innen etwa 1200 Höhenmeter überwunden werden. Die Motivation für Roland Paul, am Wettbewerb teilzunehmen, war der Hinweis auf die fatale weltweite Vernichtung des tropischen Regenwaldes und das Schutzgebiet „Der ewige Wald der Kinder“ in Costa Rica (www.kinderregenwald.de), welches von schwedischen Schulkindern im Jahre 1987 initiiert wurde und seit 1990 durch den deutschen Verein tatkräftig unterstützt wird.

In seinem Engagement unterstützt wurde der Umweltschützer von seiner Frau Bärbel Paul, die mit der Zeit von 3:30 Stunden einen dritten Platz im Laufwettbewerb in ihrer Altersklasse W65+ erreichte, und von Michel Epp, der schon nach 2:29 Stunden trotz einer Verletzung die Ziellinie überschreiten konnte.