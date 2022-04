Kinderregenwald Deutschland

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Turnusgemäß fand die Mitgliederversammlung des Vereins unter Beachtung der Hygieneregeln statt. Der Vorsitzende Roland Paul berichtete aus den Projektgebieten, wobei der „Ewige Wald der Kinder“ den Schwerpunkt seiner Erläuterungen betraf. Dabei nahm er Bezug auf den „Annual Report 2021“ der Monteverde Conservation League (MCL), welche dieses mit 230 Quadratkilometern größte private Schutzprojekt in Costa Rica verwaltet. Nur kurz streifte er in seinem Bericht das Ecocentro Danaus und die „Internationale Brücke der Kinder“, lokalisiert im UNESCO-Weltnaturerbe „Area de Conservation Guanacaste“ (ACG). Ein weiterer Schwerpunkt seiner Ausführungen bildeten Berichte von Aktivitäten der Vereinsmitglieder, wie zum Beispiel den Pflanzungen von Streuobst-Hochstammbäumen und Spendensammel-Aktionen der „Kakadus“, „Regenwaldkinder der Edith Stein-Schule“ und der „Wildbienen“. Ein besonderer Dank erging an die Spender*Innen und Förderer. Die Kassenwartin Katja Kösler stellte die Kassenberichte für die Jahre 2020 und 2021 vor, welche vom Kassenprüfer Linus Ermler kontrolliert und als mustergültig beurteilt wurden. Alle Vorstandsmitglieder wurden in offener Abstimmung ohne Gegenstimmen entlastet.