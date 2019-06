Kinderkrippe Pfiffikus erhält einen Gemüsegarten

Die Ravensburger Kinderkrippe Pfiffikus der Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Oberschaben/Bodensee, bekommt für ihr bemerkenswertes Engagement für ihre Schützlinge eine Förderung in Höhe von 1000 Euro von der „Town & Country“-Stiftung. Die Einrichtung habe sich zum Ziel gesetzt, bereits die Jüngsten spielerisch an eine gesunde Ernährung heranzuführen, geht aus der Pressemitteilung der Stiftung hervor. Seit 2017 bewirtschafte die Einrichtung einen eigenen kleinen Gemüsegarten. Die Kinder bekämen die Möglichkeit, unter Anleitung der Erzieher selbst Obst, Gemüse und Kräuter anzubauen, die Pflanzen zu pflegen, zu ernten und sich eine leckere Zwischenmahlzeit aus selbst Angebautem schmecken zu lassen. So solle schon den Kleinsten gezeigt werden, dass gesunde Ernährung Spaß macht.Foto: Kinderkrippe Pfiffikus