Kinderklinik in Ravensburg feiert Weltfrühgeborenentag

Das St.-Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg hat den Weltfrühgeborenentag gefeiert. Der Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ lädt seit 2011 jedes Jahr am 17. November dazu ein, auf die besonderen Bedürfnisse dieser kleinen Kämpfer aufmerksam zu machen. Etwa jedes zehnte Kind in Deutschland kommt als Frühgeborenes zur Welt, also in der 37. Schwangerschaftswoche oder früher. Das sind mehr als 60 000 Kinder, knapp ein Sechstel davon wiegt bei der Geburt unter 1500 Gramm, etwa tausend sind leichter als 500 Gramm.

Die Neonatologie der Kinderklinik am EK kümmert sich mit Hingabe um die Kleinen und hatte Schautafeln mit Informationen aufgestellt, um die Patienten und Besucher über das Thema Frühgeburt aufzuklären. Alle aktuell stationär behandelten Frühgeborenen erhielten zudem eine kleine Überraschung.

Am Ravensburger EK kommen jährlich 150 bis 200 Frühgeborene zur Welt, zumeist wegen Fruchtwasserinfektionen oder weil die Blutversorgung im Mutterleib nicht mehr gesichert ist. Nicht alle Frühgeborenen müssen stationär in der Kinderklinik aufgenommen werden. Sogenannte „späte Frühgeborene“, die in der 36. bis 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen, können unter engmaschiger Beobachtung auch auf der Wochenbettstation versorgt werden.

Das Perinatalzentrum in Ravensburg, das für die höchste Versorgungsstufe 1 zertifiziert ist, kann Frühgeborene jeden Alters versorgen. Die kleinen Patienten bleiben im Schnitt zwischen sechs und zwölf Wochen im Krankenhaus, zunächst auf der Kinderintensivstation und vor der Entlassung auf der Intermediate care Station. Die exakte Behandlungsdauer hängt stark davon ab, wie reif und wie stabil die Kinder sind. Auf den beiden Stationen werden die kleinen Patienten rund um die Uhr von Ärzten und Pflegekräften sowie Physiotherapeuten betreut. Etwaige Atemprobleme oder mögliche Komplikationen können dort früh erkannt und optimal behandelt werden. Auch die Eltern werden in der Kinderklinik mit allen notwendigen Informationen und Kenntnissen versorgt.

Je reifer und schwerer ein Kind bei der Geburt ist, desto früher kann es aus der Klinik entlassen werden. Danach werden die Familien am EK dank der sozialmedizinischen Nachsorge, deren Träger die Stiftung Liebenau ist, allerdings nicht allein gelassen. Die Nachsorge wird zumeist für zwölf Wochen ärztlich verordnet, um Kind und Eltern zu unterstützen.