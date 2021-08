Kinderkleiderbasar „Rund ums Kind“ mit Storchenzeit

Das Basar-Team veranstaltet am Samstag, 11. September, seinen 46. Kinderkleider-Basar mit Schwangerschaftskleidung und ‚Fasnet‘-Kostümen im Bürgersaal in Königseggwald. Angenommen und angeboten werden gut erhaltene und moderne Herbst- und Winterbekleidung für Kinder, Schwangerschaftskleidung, Faschingskostümen, Babyausstattung, Autositze, Kinderwagen, Spielwaren und Wintersportartikel, heißt es in der Ankündigung. Nicht angenommen werden Unterwäsche, Strümpfe und Strumpfhosen. Maximal 4 Paar Schuhe werden entgegengenommen. Die Teilnehmergebühr beträgt pro Anbieter zwei Euro. Zehn Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten und kommen einem guten Zweck zugute. Teilnehmernummern gibt es ab sofort zwischen 9 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 07587 / 9508727 (Nr. 1 bis30) und Tel. 07587 / 922145 (Nr. 31 bis 60). Annahme: Freitag, 10. September von 17 bis 19 Uhr; Verkauf für Schwangere, Storchenzeit: Samstag, 11. September von 10 bis 11 Uhr; Verkauf: Samstag, 11. September von 13 bis 15 Uhr; Abholung der nicht verkauften Teile: Samstag, 11. September von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr