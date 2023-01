Kinderhospiz St. Nikolaus erhält 3000 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch im Jahr 2022 hat das HMS Technology Center Ravensburg beschlossen, den Unternehmenserfolg mit Menschen zu teilen, die Unterstützung benötigen. Die Spende in Höhe von 3000 Euro ging an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Das Geld hilft bei der Begleitung von unheilbar erkrankten Kindern und deren Familien. Anfang Januar fand die Spendenübergabe statt.

Jedes Jahr spendet das HMS Technology Center Ravensburg zum Jahresende einen Geldbetrag an eine wohltätige Einrichtung oder Organisation in der Umgebung. Dabei werden die Mitarbeiter stets in die Auswahl des Spendenempfängers einbezogen. So konnten die Mitarbeiter Vorschläge für Organisationen einreichen, an die die Spende für das Jahr 2022 fließen soll. In einer Abstimmung konnten alle Mitarbeiter aus den eingereichten Vorschlägen auswählen, wer die Spende erhält. Die Wahl fiel auf das Kinderhospiz St. Nikolaus.

Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach begleitet unheilbar und lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Familien von der Diagnosestellung über die Krankheitsphase bis über den Tod hinaus. Das ganzheitliche Konzept beinhaltet unter anderem verschiedene Therapien für die erkrankten Kinder wie Physio-, Wasser-, Montessori- und Musiktherapie. Gleichzeitig gibt das Hospiz den Eltern und Geschwistern Raum für ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Familie. Durch Gesprächskreise, Einzelberatungen, kreatives Arbeiten und Ausflüge können die Familien während ihres Aufenthaltes wieder Kraft für den Alltag zu Hause schöpfen. Auch der Austausch zu anderen Familien ist sehr wertvoll und oftmals entstehen neue Freundschaften in dieser schwierigen Lebensphase.