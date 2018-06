Kindergartenkinder finden neue Heimat im Gemeindezentrum

Das evangelische Matthäus-Gemeindezentrum in der Ravensburger Weinbergstraße ist derzeit Schauplatz eines ungewöhnlichen Projekts: Bis Anfang Oktober findet dort nicht nur das Gemeindeleben statt, auch die 44 Kinder des Markus-Kindergartens haben hier bis Anfang Oktober eine vorübergehende Heimat gefunden.

„Wir sind in der Nutzung des Gemeindehauses nun etwas eingeschränkt, aber wir freuen uns darüber, dass die Kinder hier sind“, sagte der für die Südstadt zuständige Pfarrer Martin Henzler-Hermann bei der Besichtigung der Räume im Gemeindehaus.

Grund für die Interims-Lösung sind Sanierungsarbeiten am eigentlichen Gebäude des Markus-Kindergartens in der Lortzingstraße. Das Haus (Eigentümerin ist die Stadt Ravensburg) ist fast 60 Jahre alt und in einem schlechten Zustand. Für 400000 Euro werden nun grundlegende Arbeiten vorgenommen: Wasserleitungen und Elektroinstallationen werden erneuert, die Beleuchtung wird ausgetauscht, die Akustik verbessert, ein neuer Sonnenschutz wird angebracht, Sicherheitsvorschriften umgesetzt und die Heizkörper werden ersetzt. Auch Parkett-, Bodenlege- und Malerarbeiten stehen an und die Außenfassade erhält einen neuen Anstrich. Der Gartenbereich wird umgestaltet und auf die Bedürfnisse von Kleinkindern angepasst. Außerdem wird für die Kinder nun ein Ruhe- und Schlafraum geschaffen. Neu wird zudem eine Lernküche sein, in der mit den Kindern gekocht werden kann und die die Kinderspielküchen ersetzt.

„Wir sind froh und dankbar, dass das Diakonische Werk Ravensburg als Träger diese Lösung möglich gemacht hat“, sagte Ravensburgs Erster Bürgermeister Hans Georg Kraus. Er betonte, dass aufgrund der umfassenden Sanierungsarbeiten ein paralleler Kindergartenbetrieb nicht möglich gewesen wäre. „Die Kinder müssen ja weiterhin betreut werden im nächsten halben Jahr. Wichtig war uns, dass die Zwischenlösung auch in der Südstadt ist, damit sich für die Eltern und Kinder nicht allzu viel ändert“, ergänzte Stefan Goller-Martin vom Amt für Soziales und Familie.

Für die Übergangszeit mussten im Gemeindehaus einige Verbesserungen vorgenommen werden. So wurde unter anderem der Garten umzäunt, Brandschutzvorgaben umgesetzt sowie sicherheitstechnische Maßnahmen vorgenommen. Spielgeräte für den Garten wurden angeschafft und ein Sandkasten soll noch kommen. Kostenpunkt: 25 000 Euro (bereits in der Gesamtsumme in Höhe von 400000 Euro einkalkuliert).

Die Kinder jedenfalls finden ihre neue Übergangsheimat „toll“ und „cool“. Im Gemeindezentrum finden sie alles, was sie brauchen: Einen Gruppenraum mit Spielmöglichkeiten, kindgerecht umgestaltete Toiletten, eine Küche und einen weiteren Raum für spezielle Angebote wie Sprachförderung. „Die Räume hier sind prima. Schon nach ein paar Tagen haben sich die Kinder hier pudelwohl gefühlt“, sagte die stellvertretende Kindergartenleiterin Verena Schmidberger begeistert.

Der Markus-Kindergarten ist einer von drei Betreuungseinrichtungen in der Ravensburger Südstadt und bietet als einziger im Quartier eine erweiterte Betreuung bis 14 Uhr inklusive Mittagessen an.