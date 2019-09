Kinderflohmarkt ist am Samstag in der Herrenstraße

Die Ferien haben einige Kinder und Jugendliche dazu genutzt, ihre Zimmer aufzuräumen und auszusortieren, was verkauft werden kann. Sie werden am Samstag, 14. September, von 10 bis 13 Uhr damit auf einem Flohmarkt ihr Taschengeld aufbessern. Aufbau ist ab 9 Uhr in der Herrenstraße beim Katzenlieseles-Turm. Die Standgebühr von 50 Cent pro Meter kommt dem Sozialfonds des Mehrgenerationenhauses Gänsbühl zugute. Zeitgleich verkaufen die Bewohner über einen Benefizflohmarkt ihr Aussortiertes, und im großen Gruppenraum findet der monatliche Kleidermarkt statt. Anlässlich des Weltkindertags informiert die Unicef-Arbeitsgruppe Ravensburg an ihrem Stand über die Situation von Kindern in armen Verhältnissen und bietet Grußkarten an. Bei Regen fällt der Flohmarkt aus.