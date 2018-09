Kinderflohmarkt im Mehrgenerationenhaus

86 laufende Meter Kinderflohmarkt haben rund um das Mehrgenerationenhaus Gänsbühl genossen. Wie die Veranstalter mitteilen, malten Kinder eine Fahne, um an die Kinderrechte in der ganzen Welt zu erinnern. Am Informationstisch erkundigten sich Familien über Hilfsangebote. Sandra Mösle zeigte Tragetechniken für Babys. „Wellcome“ suchte Ehrenamtliche, um die vielen Anfragen nach Unterstützung junger Eltern nach der Geburt ihres Kindes bedienen zu können. Und Unicef verkaufte darüber hinaus Grußkarten und erläuterte mit der „Schule in der Kiste“, unter welch schwierigen Bedingungen Kinder weltweit für ihre Bildungschancen kämpfen müssen. Foto: Veranstalter