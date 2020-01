Kinderchor für „Beat it!“-Musical gesucht

Das Musical über den „King of Pop“ ist wieder auf großer Tour. Dabei erleben Michael Jackson-Fans die größten Hits des weltweiten Popstars. Wie die Veranstalter mitteilen, sind bis Ende April mehr als 60 Termine in ganz Deutschland und Österreich angepeilt, auch in Ravensburg. Für die Show „Beat it! – Das Musical über den King of Pop!“ am 1. Februar in der Oberschwabenhalle suchen die Veranstalter noch einen Kinder- und Jugendchor aus der Region.

In „Beat it!“ wandelt das Publikum auf den Spuren Michael Jacksons – von den Anfängen als schüchterner Kinderstar in der Familien-Band „The Jackson 5“ bis hin zu seinem Status als populärster Musiker der Welt, wie es in der Ankündigung heißt. Die Erfolgsproduktion von Oliver Forster begeisterte laut Pressemitteilung bislang mehr als 180 000 Zuschauer in restlos ausverkauften Konzerthallen in 76 Städten und in 102 Shows.

Mitglieder des Gewinnerchors erhalten freien Eintritt

Für das Musical über die wichtigsten Stationen im Leben von Michael Jackson suchen die Veranstalter einen Kinderchor, der beim Finalsong für Gänsehautmomente sorgen soll. Auf vielfachen Wunsch der Fans habe die Produktionsfirma Cofo Entertainment „Heal the world“ als Finalsong aufgenommen. Damit das Publikum am 1. Februar in Ravensburg diesen emotionalen Ausklang eindringlich erleben kann, bitten die Veranstalter um Mithilfe bei der Suche nach einem Kinder- und Jugendchor, der am Ende von „Beat it!“ zu „Heal the world“ mit den Darstellern auf der Bühne singt.

Der Chor sollte bis zu 20 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren haben. Die Mitglieder des Gewinnerchors erhalten freien Eintritt zur Show. Der Chor muss am Veranstaltungstag ab drei Stunden vor Showbeginn für Proben zur Verfügung stehen. Der Auftritt des Chores ist um circa 22.30 Uhr. Die Sänger und zwei Begleitpersonen erhalten Freikarten. Weitere Begleiter der Kinder wie Eltern, Geschwister oder Großeltern können Karten mit 25 Prozent Rabatt kaufen.