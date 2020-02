Kinderarzt spricht über das Impfen

Kinderarzt Sebastian Hütker hat kürzlich bei seiner Vorlesung der Kinderuni Ravensburg-Weingarten erklärt, warum es wichtig ist, sich impfen zu lassen, was beim Impfen im Körper passiert und auch, welche Folgen es haben kann, wenn Menschen sich nicht impfen lassen.

Hütker ist Oberarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. Sein Thema bei der Kinderuni „Impfen – wieso, weshalb, warum?“ ist laut Pressemitteilung ein sehr aktuelles Thema in Anbetracht der ab dem 1. März anstehenden Impfpflicht für Masern in Kitas, Schulen, Flüchtlingsunterkünften und im Gesundheitswesen.

Der Kinderarzt ging an das Thema spielerisch und mit zahlreichen Vergleichen und Bildern heran: „Franzi“ taufte ein Junge den Bazillus, der Hütkers Folien zierte und die jungen Studierenden die gesamte Vorlesung begleitete – zumindest auf der Leinwand.

Erfunden durch Edward Jenner

Erfunden wurde die Impfung im 18. Jahrhundert von Edward Jenner, erzählte Hütker. Er habe die Pocken von Rindern in die menschliche Haut geritzt, sodass eine Immunität gegen die Krankheit entstanden sei. „Man kann auch was gegen Viren tun, wenn man sich die Hände wäscht“, bemerkt einer der kleinen Studenten.

Das stimme, so Hütker, das Händewaschen sei das A und O, um Ansteckungen vorzubeugen. Impfungen dagegen sorgen für langfristige Immunität: „Die weißen Blutkörperchen sind die Polizei im Blut und wenn da so ein ‚Franzi‘ reinkommt, entdeckt die Polizei ihn und bildet Antikörper dagegen,“ veranschaulichte Hütker die Funktion des Immunsystems.

Bei einer Impfung lerne der Körper den Erreger erst einmal kennen, vergesse ihn dann aber nicht mehr. Mit Tot- oder Lebend-Impfstoffen werden also entweder Teile des Erregers oder abgeschwächte Erreger von der „Polizei“ des Körpers aufgespürt.

Folgen der Krankheiten erläutert

Und wenn Jahre später dieser Erreger wieder ins System komme, produzierten die weißen Blutkörperchen die passenden Antikörper, „bis alle ‚Franzis‘ festgenommen wurden“, so Sebastian Hütker weiter. Der Impfkalender zeige den Ärzten genau an, welche Impfung wann erfolgen sollte. Festgehalten werde dies im Impfheft.

„Herdenimmunität“ nenne man das, wenn alle geimpft sind. Dann breite sich eine Krankheit nicht mehr aus. Und es seien auch die geschützt, die sich etwa aufgrund einer anderen Erkrankung nicht impfen lassen können.

Zuletzt zeigte Hütker bei seiner Vorlesung an der Kinderuni Ravensburg-Weingarten vor den jungen Zuhörern die Folgen von Krankheiten, gegen die man heute eigentlich impfen kann – Kinderlähmung, Wundstarrkrampf und Masern seien nicht nur akut gefährlich, sondern haben teilweise langfristige schädliche Folgen.