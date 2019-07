Kinderarmbänder fürs Rutenfest abholen

Der DRK-Ortsverein Ravensburg hat auch dieses Jahr für das Rutenfest wieder eine ausreichende Menge an Kinderarmbändern geordert. Mit diesen kostenlosen Armbändern wird laut Pressemitteilung verhindert, dass Kinder, die in der Menschenmenge den Kontakt zu ihren Eltern verloren haben, hilflos umherirren. Die meisten verlorenen Kinder gebe es unmittelbar nach dem Springen auf dem Kuppelnauplatz, wenn sich Eltern und Kinder verpassen. Aufmerksame Festbesucher würden die Kinder zu einer der beiden DRK-Wachen (Kuppelnauschule oder mobile Wache in der Franz-Stapf-Straße beim Vergnügungspark) bringen. Anhand des Kindernamens und der Handy-Nummer der Eltern auf dem Armband könne in der Regel das Problem schnell gelöst werden. Das Armband kann in den beiden Wachen zu den Öffnungszeiten abgeholt werden.