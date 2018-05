Kinderakademie erklärt die Angst

Die Medizinische Kinderakademie der Oberschwabenklinik lädt zum Kinderakademietag ins St.-Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg ein. Am Samstag, 17. März, findet ein spannendes Programm für kleine und große Kinder statt. Das Thema dieses Mal heißt: „Angst – was macht Angst mit mir und meinem Körper?“.

Der Kinderakademietag beginnt mit einer Vorlesung von Ute Benz, Ärztliche Leiterin der pädiatrischen Psychosomatik am EK. Die Ärztin des ZfP Südwürttemberg erklärt, wie Angst entsteht und welche körperliche Auswirkungen Angst haben kann. Danach geht es weiter zu den Praktika. In der Schmerztherapie übt Ulrike Korth, Leitende Oberärztin der Klinik für Anästhesie, Entspannungstechniken mit den Kindern ein. In der Apotheke, dem OP, der Endoskopie und beim Gipsen können die Kinder selbst Hand anlegen.

Anmelden können sich Kinder ab sechs Jahren, die schon gut lesen können. Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Mehr Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter www.oberschwabenklinik.de/kinderakademie. Anmeldeschluss ist der 17. Februar.