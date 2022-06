Kehrtwende in letzte Minute: Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst bleibt am EK in Ravensburg

Jetzt also doch die Kehrtwende in letzter Minute: Eltern im Landkreis Ravensburg, die an den Wochenenden und Feiertagen einen Kinderarzt benötigen, können sich auch weiterhin an die Kindernotfallpraxis am St.- Elisabethen-Krankenhaus (EK) in Ravensburg wenden. Das teilt die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) mit.

Offenbar hat es in letzter Minute im Streit zwischen den Ravensburger Kinderärzten, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Oberschwabenklinik (die SZ berichtete mehrfach) eine Einigung gegeben. Die geplante Änderung zum 1. Juli 2022, wonach die Ärzte vorübergehend den Dienst in den eigenen Praxen anbieten, ist damit hinfällig geworden. Dies war noch der Stand am Dienstag gewesen.

„Wir sind froh, dass wir uns mit den Kinderärzten im Landkreis einigen konnten, und die Notfallpraxis weitergeführt werden kann“, wird Johannes Fechner, stellvertretender Vorstandsvorsitzende der KVBW, in der Pressemitteilung vom Mittwoch zitiert.