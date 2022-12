Kinderärzte in der Region sind am Anschlag

Kaum noch freie Betten in den Kinderklinken. Diese Meldung hat vor kurzem Schlagzeilen gemacht. Und auch Kinderärzte aus dem Landkreis Ravensburg bestätigen der „Schwäbischen Zeitung“: Sie sind am Anschlag.

Das liegt aber nicht nur an den derzeit grassierenden RS-Viren. Zwar ist dieses Virus gerade für Kleinkinder nicht harmlos. Eltern sollten deswegen aber nicht beunruhigt sein. Im Gegenteil: Verunsicherte Eltern sind Teil der Ursache, warum in den Praxen zurzeit viel los ist.

Wie ist die Situation in den Praxen?

„Es ist heftig“, sagt Frank Kirchner. Der Obmann der Kinder- und Jugendärzte im Raum Bodensee-Oberschwaben stellt klar: „Wir haben eine riesen Infektwelle.“ Kirchner betreibt in Vogt eine Praxis für Kinder- und Jugendmedizin. Mit Erkältungen und Grippefällen haben er und seine Kollegen zurzeit alle Hände voll zu tun.

„Das können natürlich auch RS-Viren sein“, so Kirchner. Aber: „Darauf testen wir in der Praxis nicht.“ Bei einer Klinik-Einweisung hingegen sei ein Test sinnvoll, damit beispielsweise ein Kind nach einer Blinddarm-OP nicht dem RS-Virus ausgesetzt wird.

Welche Rolle spielen die RS-Viren?

Dennoch spielen die RS-Viren eher eine Nebenrolle: Die Anzahl der Erkältungserkrankungen insgesamt sei „extrem angestiegen“, so Kirchner. Und das schon seit Ende November. „Das ist ungewöhnlich.“ Denn eine Erkältungswelle gebe es normalerweise erst Mitte des Winters, wenn Weihnachten vorbei ist und die Fasnetszeit beginnt.

Warum sind die Praxen am Anschlag?

Dass die Erkältungen schon jetzt zunehmen, führt Frank Kirchner unter anderem auf die Corona-Maßnahmen in den vergangenen Wintern zurück: „Da hatte das Immunsystem durch Abstand, Maskentragen der Eltern und so weiter zwei Jahre nichts zu tun.“ Bekanntlich hat sich die Situation verändert.

„Die Maskenpflicht interessiert kaum jemanden“, sagt der Kinderarzt. „Auch in die Praxis latschen manche einfach rein, trotz neun Schildern.“ Das wolle er seinen Patienten, beziehungsweise deren Eltern, aber nicht übelnehmen. „Die haben halt die Schnauze voll“, merkt der Arzt. Ergebnis der Lockerungen und Nachlässigkeiten sei aber, dass es mehr Infektionen gibt.

„Und das ist nur das eine“, holt Kirchner aus. Er beobachte eine weitere Veränderung seit der Pandemie beim Umgang mit Infektionen. „Wir sagen den Eltern: Ihr Kind ist erkältet und wird jetzt eine Woche krank sein. Dann stehen die Leute nach drei Tagen schon wieder da und sagen: Der hustet immer noch.“

Dürfen Kinder noch krank sein?

Es wird nicht mehr viel ausgehalten, habe der Kinderarzt feststellen müssen. Hinzu kommt: „Gerade die Mütter haben inzwischen einen riesen Druck. Viele sind berufstätig, brauchen eine Krankmeldung.“

Arbeitgeber und Kollegen säßen ihnen dann im Nacken und fragten, wann das Kind denn endlich wieder gesund ist. „Man hat manchmal den Eindruck, Kinder dürfen gar nicht mehr krank sein“, sagt der Kinderarzt.

Ob Kinder heutzutage öfter und stärker erkranken, stellt Kirchner infrage. „Dass die Kinder stärker erkrankt sind, sehe ich nicht.“ Ein Problem, das zu mehr Aufkommen in den Praxen führe, sei das Internet. „Man googelt, RS-Viren sind in aller Munde – und jetzt kommen die Leute mit dem kleinsten Schnupfen und wollen wissen, ob das das Virus ist.“

Dass schneller ein Arzt aufgesucht wird, zeige sich auch in der Statistik: „Früher kam der Patient zwei- bis dreimal im vierten Quartal in die Praxis. Heute liegt die Frequenz bei fünf- bis sechsmal“, so Frank Kirchner. Sein Fazit:

„Die Kinder sind nicht kränker, die jungen Mütter sind verunsicherter.“

Für welche Kinder sind die RS-Viren am schlimmsten?

Trotzdem müsse man die RS-Viren ernst nehmen. „Das macht jedes Kind bis zum zweiten oder dritten Geburtstag durch und die meisten merken es gar nicht. Maximal zwei Prozent müssen ins Krankenhaus und das sind oft Säuglinge“, so Kirchner.

Das bestätigt auch Alexander Moch, Kinderarzt aus Isny, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Bei den ganz Kleinen verklebt das Sekret schnell die Schleimhäute, und die Kinder brauchen dann ihre ganze Kraft, um noch atmen zu können und Sauerstoff zu bekommen.“

Wie ist die Situation am Kinderkrankenhaus in Ravensburg?

Dass zurzeit besonders viele Kinder mit Atemwegsinfektionen oder RS-Viren ins Krankenhaus müssen, bestätigt ein Blick zu den Oberschwabenklinik. Das Kinderkrankenhaus am Ravensburger Elisabethenklinikum ist voll.

Das teilt die Klinik auf SZ-Anfrage mit: „Sowohl die Kinderintensivstation, als auch die Früh- und Neugeborenenstation und die Station für Kinder und Jugendliche haben mehr Betten belegt, als zurzeit aufgrund der personellen Ressourcen in der Kinderkrankenpflege eigentlich belegt werden dürfen.“ Man schicke aber keine behandlungspflichtigen Kinder nach Hause. Planbare OPs und andere geplante Eingriffe wurden schon verschoben. Ein ausführlicher Bericht folgt.

Gehen Eltern richtig mit Krankheiten um?

Zurück zu den Kinderarzt-Praxen: „Den meisten Kindern können wir helfen, ohne sie in die Klinik zu bringen. Sie werden von uns gut mit Flüssigkeiten versorgt und bekommen öffnende Präparate“, sagt Alexander Moch.

Auch der Isnyer Arzt hat Veränderungen durch die Zeit der Corona-Pandemie bemerkt. Zum einen seien die RS-Viren-Saison vor zwei Jahren praktisch ausgefallen, im vergangenen Jahr haben sie sich „geschickterweise“ in den Sommer verschoben. Nun schlagen sie wieder im Winter durch. Eine weitere Veränderung seit der Pandemie-Zeit:

„In der Bevölkerung fehlt der gesunde Umgang mit einfachen Infekten“, findet Alexander Moch.

„Wir erleben beides: Eltern die zu lange warten, zu unbesorgt sind. Die kommen dann mit Kindern, denen die Ohren schon eitrig gelaufen sind – häufig übrigens, wenn jemand auf einer Art Öko-Trip ist.“ Das andere Extrem seien Eltern, die zu viele Ängste haben. „Die kommen bei niederschwelligen Erkältungen sofort zu uns.“

Wann sollte man mit dem Kind zum Arzt gehen?

Moch und Kirchner nennen je im SZ-Gespräch dieselbe Faustformel: Solange das Kind trinkt und nicht hoch Fieber hat, ist erst einmal alles im grünen Bereich. Ist das Gegenteil der Fall, solle man zum Kinderarzt gehen.