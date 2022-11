Kinder ziehen beim Martinsumzug mit Laternen durch Obereschach

Die Kindertagesstätte St. Maria in Obereschach hat am Donnerstag ihr St.-Martinsfest gefeiert. Nach dem Martinsspiel auf dem Schulhof der Stefan-Rahl-Schule zogen die Kinder in Begleitung von Erwachsenen mit ihren selbst gebastelten Laternen durch die Straßen und erhellten die Dämmerung.

Der Zug – vorbei an der Eschachhalle, dem neuen Friedhof, über die Kehlstraße zurück zum Schulhof – machte auch mit Liedern auf sich aufmerksam. So erklang unter anderem das bekannte Martinslied „Ich gehe mit meiner Laterne“. Am Ende durften sich die Kinder natürlich ihre Martinsbrezel abholen, und der Elternbeirat bot Saitenwürstchen, Punsch und Glühwein an.