Kinder-Uni handelt von der schwierigen Befragung eines Käfers

„Wie Wissenschaft Wissen schafft“ war das Thema bei der jüngsten Kinder-Uni-Vorlesung in Ravensburg. Stefan Luppold, Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) am Standort Ravensburg, erklärte seine Arbeit und demonstrierte sie anhand eines spielerischen Experiments, wie es in eienr Pressemitteilung der Kinder-Uni heißt.

Luppold erklärt Forschungsmethoden

„Was ist Forschung?“ fragte Luppold, Studiengangsleiter Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der DHBW, die über 70 jungen Studierenden. Zuerst einmal benötige der Wissenschaftler eine Forschungsfrage. Und dann gebe es verschiedene Möglichkeiten, diese zu beantworten, erklärte er. Wenn man etwa wissen wolle, wie viele Christbäume online bestellt werden, finde man dazu Statistiken von einem seriösen Institut im Internet. Wenn über diese sogenannte Sekundärforschung nichts herauszufinden sei, dann müsse man Primärforschung betreiben. Befragungen seien ein Beispiel. Allerdings kann man nicht alle Untersuchungsobjekte befragen, gab Luppold zu bedenken. Deshalb gebe es Untersuchungen, bei denen der Befragte nicht antworten muss: „Einen Käfer zum Beispiel, den kann man nicht befragen, deshalb wird er beobachtet und sein Verhalten studiert,“ so Luppold.

Kinder machen ein Experiment

Schließlich zeigte Luppold durch ein Experiment eine weitere wissenschaftliche Methode. Zunächst sollten die Kinder schätzen, wer einen Lego-Libellen-Bausatz schneller zusammenbaut: ein einzelnes Kind, ein Zweier-, ein Dreier- oder ein Vierer-Team. „Man kann alleine viel konzentrierter arbeiten“, vermutete einer der Nachwuchs-Studenten und setzte auf den Einzelkämpfer. Trotzdem schätzten die meisten, dass das Zweier-Team die Libelle am schnellsten zusammenbaut. Und so war es auch: Sie hatten als Erste unter den wachsamen Augen eines Beobachters das Insekt fertig zusammengesteckt. Um die Frage wissenschaftlich wirklich verlässlich zu beantworten, müsste man das Experiment allerdings mehrmals wiederholen, sagte Luppold. Stattdessen entließ er die Kinder aber in den wohlverdienten Feierabend.