Kinder und Jugendliche freuen sich

In der Stiftung Liebenau kam das Christkind in diesem Jahr schon kurz vor Weihnachten. Durch die Wunschbaumaktion des Ravensburger Kauflands freuen sich Kinder und Jugendliche der kinderpsychiatrischen Stationen und der Wohngruppen des sozialtherapeutischen Heims in Hegenberg über LEGO-Sets, Puppen, Kopfhörer, Lautsprecher und vieles mehr. Bereits im Vorfeld durften sie sich etwas aus einem Geschenkekatalog aussuchen und diesen Wunsch an den Wunschbaum im Kaufland Ravensburg aufhängen. So hatten die Kunden die Möglichkeit, den Kindern und Jugendlichen eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Ausgewählte Kaufland-Filialen kooperieren schon lange mit verschiedenen sozialen Einrichtungen.

Coronabedingt fand die Übergabe der Geschenke auch in diesem Jahr dezentral in den einzelnen Wohngruppen und Stationen statt.