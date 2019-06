Kinder- und Jugendflohmarkt in der Herrenstraße

Während den Ferien kann man prima das Zimmer aufräumen und dabei aussortieren, was verkauft werden kann. So zum Beispiel am Samstag, 29. Juni, beim Kinder- und Jugendflohmarkt des Mehrgenerationenhauses Gänsbühl.

Von 10 bis 13 Uhr können Kinder und Jugendliche hierbei ihr Taschengeld aufbessern, heißt es in der Ankündigung. Aufbau ist ab 9 Uhr in der Herrenstraße beim Katzenlieseles-Turm. Dreimal im Jahr findet immer nach den Ferien vor dem Mehrgenerationenhaus Gänsbühl in Ravensburg ein Kinder- und Jugendflohmarkt statt. Die Standgebühr von 50 Cent pro Meter kommt dem Sozialfonds des Hauses zugute. Zeitgleich verkaufen die Bewohner über einen Benefizflohmarkt ihr Aussortiertes. Bei Regen fällt der Flohmarkt aus.

Die Anmeldung ist per E-Mail an lebensraum.rv-gaensbuehl@stiftung-liebenau.de oder unter Telefon 0751 / 3909 möglich. Der nächste Termin ist Samstag, 14. September, ebenfalls von 10 bis 13 Uhr.