Montags Gitarrenunterricht, dienstags und donnerstags Fußballtraining, freitags Jugendgruppe und am Wochenende erst Nachhilfe und dann Fußballturnier. Viele Kinder haben heutzutage eine durchgetaktete Woche. Doch nicht nur für den Nachwuchs bedeutet das Stress, auch die Eltern stehen unter Druck. Warum das nicht sein muss und wie man Kinder richtig fördert, erklärt der promovierte Wissenschaftler und Publizist Herbert Renz-Polster aus Vogt im Gespräch mit Jasmin Bühler.

Herr Renz-Polster, der Vortrag, den Sie am Donnerstagabend im Ravensburger Schwörsaal halten, trägt den Titel „Überfördern wird unsere Kinder?“. Ist es denn nicht gut, Kinder zu fördern?

Es ist super, wenn Kinder gefördert werden. Eltern wollen ja, dass es ihren Kindern gut geht. Aber dabei verlieren sie manchmal aus dem Blick, was „gut“ eigentlich heißt. Als Maßstab gelten die gesellschaftlichen Erwartungen: also Erfolg, Leistung, Attraktivität. Die Kinder sollen dann entsprechende Kompetenzen ausbilden – am besten so früh wie möglich. Und das führt schnell zu einer Überförderung.

Wie würde Ihrer Meinung nach eine gute Förderung aussehen?

Kinder sind Individuen, die ihr eigenes Potenzial ausschöpfen wollen. Das deckt sich nicht immer mit dem, was sich die Eltern vorstellen. Aber Kinder sind nicht die Rennpferde ihrer Eltern. Jedes Kind hat andere Stärken und eine andere Entwicklungsgeschwindigkeit. Aber sein Potenzial kann ein Kind nur nutzen, wenn es mit sich selber klar kommt, in sich ruht, für andere einstehen kann, wenn es kreativ, neugierig und beherzt ist.

Welche Rolle spielen die Eltern?

Um das zu erklären, nehme ich gerne das Bild eines Hauses. Eltern haben oft einen genauen Plan, wie das Haus ihrer Kinder aussehen soll. Welche Form und Farbe es haben soll, wie groß es sein soll, wie viele Räume sich darin befinden sollen oder wo es stehen soll. Aber ein Haus taugt nur, wenn das Fundament stimmt. Ein Fundament, das allen Widrigkeiten standhält. Und gerade das ist die Aufgabe der Eltern: Sie sollten ihren Kindern dabei helfen, ein gutes Fundament auszubilden. wie das Haus dann aussieht, bestimmen die Kinder selbst.

Was kann Kindern schaden?

Kinder brauchen menschliche, bedeutsame und verlässliche Beziehungen, um sich zu entwickeln. Das Gefühl von Geborgenheit ist von großer Bedeutung. Gleichzeitig sollten sie sich eigene Ziele setzen und sich selbst entfalten dürfen. Dazu gehört auch das Spielen. Problemtisch ist, wenn Kinder nicht machen können, was sie wollen, sondern nur das vorgegebene Programm abspulen. Oder, wenn sie sich für sich schämen müssen, weil sie den Anforderungen nicht gerecht werden oder ihre Eltern an ihnen nichts Gutes finden.

Manchmal kommt es einem so vor, dass nicht nur die Kinder unter Stress stehen, sondern auch die Eltern.

Das ist genau das Paradoxe: Die Elterngeneration leidet unter einem Burn-out. Die Eltern sind die ganze Zeit am Rennen, Funktionieren und Vergleichen. Die Beschleunigung macht ihnen zu schaffen. Aber anstatt zu ihren Kindern zu halten und sie so wertzuschätzen wie sie sind, geben sie den Druck an ihre Sprößlinge weiter. Als Messlatte dafür, wie gut man als Eltern ist, gilt dann, wie gut die Kinder funktionieren. Aber Kinder suchen mehr als nur zu funktionieren.

Der Kinderversteher

Herbert Renz-Polster (57) aus Vogt ist gelernter Kinderarzt. Aktuell ist der Vater von vier Kindern hauptsächlich Wissenschaftler und Publizist. Am Mannheimer Institut für Public Health der Universität Heidelberg arbeitet er als assoziierter Wissenschaftler. Renz-Polster hat unter anderem die Bücher „Menschenkinder“ sowie „Kinder verstehen“ verfasst. Er gilt als eine der profiliertesten Stimmen in Fragen der kindlichen Entwicklung.

Den Vortrag „Überfördern wir unsere Kinder?“ hält Herbert Renz-Polster am Donnerstag, 11. Mai, um 20 Uhr im Schwörsaal in Ravensburg. Der Eintritt kostet 6 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Ravensburg und am Empfang von Schwäbisch Media oder an der Abendkasse. Der Vortrag bildet den Auftakt zum diesjährigen Ravensburger Lesefestival.