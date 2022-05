Kinder sammeln für Kinder aus der Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Außergewöhnliche Spende der Schülerinnen und Schüler der Grundschule St. Christina: Per Elternbrief bat der Schülerrat um eine Spende für ukrainische Kinder. Dabei kamen 370 Euro zusammen, die nun der Kinderstiftung Ravensburg überreicht wurden. Die Bitte der Kinder ist, dass das Geld den geflüchteten Kindern zugutekommt. „Wir gehen auf Eure Wünsche ein und verwenden das Geld für ukrainische Kinder, die an unseren aktuellen Projekten teilnehmen. Auch freuen sich die Kinder, die gerade im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer wohnen, sehr über Eure Unterstützung. Eure Aktion ist wirklich großartig “, sagt Roswitha Kloidt, Projektleiterin bei der Kinderstiftung Ravensburg. Sie bedankte sich herzlich bei den sechs Schülerinnen und Schülern, die zur Spendenübergabe gekommen waren. Der Schülerrat der Grundschule St. Christina bildet sich aus den Klassensprechern der Klassen 1 bis 4 und trifft sich alle sechs Wochen, um wichtige Themen zu besprechen. Hier wurde die Idee eingebracht. Die Kinder schrieben an die Eltern zwei Briefe. Einer mit dem Aufruf, Geld zu geben, und danach einen Dankesbrief.