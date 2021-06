Kinder in ihrem Recht auf Beteiligung unterstützen

Der Kreisjugendring (KJR) Ravensburg bietet am Dienstag, 20. Juli, einen Fachtag zum Thema „Kinder beteiligen - Zukunft gestalten“ an.

Es zeige sich aktuell deutlich, dass junge Menschen eine hohe Motivation haben, sich an verschiedenen Themen zu beteiligen und ihr Recht auf Beteiligung wahrnehmen möchten, schreibt der Kreisjugendring in einer Pressemitteilung. Wie das gelingt und was es dazu an Unterstützung und Rahmenbedingungen benötigt, soll ein Fokus dieser Fachtagung sein. Der Fachtag findet ab 10 Uhr digital als Zoom-Meeting statt und richtet sich an alle die im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung tätig sind oder tätig sein wollen. Neben den wichtigsten Grundlagen bietet der Fachtag eine große Fülle an Informationen zum Thema und Impulse zur Umsetzung von Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung des KJR, der Kinderstiftung Ravensburg und des Landratsamt Ravensburg. Anmeldungen sind bis spätestens Dienstag, 13. Juli, online unter www.jukinet.de möglich. Weitere Infos gibt es beim Kreisjugendring Ravensburg in der Kuppelnaustraße 36 in Ravensburg, unter der Telefonnummer 0751/21081 oder per E-Mail an info@kreisjugendring-rv.de