Kinder in Belastungssituationen helfen

Das Jugendamt des Landkreises Ravensburg hat sich mit dem Projektvorhaben KiB (Kinder in Belastungssituationen) bei dem Kommunalen Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit beworben und den Förderzuschlag für vier Jahre erhalten. Der Projektzeitraum dauert bis 30. Juni 2025. Die Förderung erfolgt durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit (www.gkv-buendnis.de).

Das GKV-Bündnis Projekt KiB richtet sich an Kinder, deren Eltern und an pädagogische Fachkräfte. Ziel ist es, belastende Situationen, Risiken und Veränderungen zu erkennen und mit vorbeugenden und gesundheitsfördernden Maßnahmen frühzeitig einzuschreiten.

Im ersten Schritt wurden im Zeitraum 15. November bis 15. Dezember 2021 mehr als 31000 Haushalte im Landkreis Ravensburg angeschrieben und um Teilnahme an einer Online-Umfrage gebeten. Jeder Haushalt erhielt einen individuellen Zugangscode und einen Link zur Teilnahme an der Umfrage. Inhalte von dieser waren beispielsweise Fragen zu Lebenszufriedenheit von Familien sowie familiäre Lebensführung und Belastung. Die Rücklaufquote der Fragebögen war mit etwa 5000 teilnehmenden Familien sehr hoch und kann als repräsentativ betrachtet werden. Aktuell werden die Daten wissenschaftlich ausgewertet und im März dem Jugendhilfeausschuss präsentiert, um danach das weitere Vorgehen zu beraten.

Am Ende der Online-Umfrage hatten die Familien die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Dieses Angebot haben etwa 2800 Familien wahrgenommen. Die Ziehung der Gewinner/-innen wurde durch den Dezernenten für Arbeit und Soziales, Herr Reinhard Friedel, am 3. Februar vorgenommen. Die Gewinner/-innen werden in Kürze per E-Mail informiert und können anschließend die Details zur Gewinnübergabe mit der Projektverantwortlichen (Frau Özlem Cakmak-Bäuerle) besprechen.

Das Jugendamt Ravensburg bedankt sich herzlich bei allen Familien, die an der Online-Umfrage teilgenommen haben, und den Sponsoren, welche die Sachspenden für das Gewinnspiel zur Verfügung gestellt haben.