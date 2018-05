Zwei ungesicherte Kinder haben Beamte des Polizeireviers am Donnerstagabend im Auto einer 42-jährigen Frau festgestellt, die von Markdorf in Richtung Ravensburg fuhr und in Bavendorf kontrolliert wurde. Wie die Polizisten laut Bericht festgestellt hatten, fuhr ein Kind auf dem Schoß der Beifahrerin und eines ungesichert auf dem Rücksitz mit. Die Polizisten zeigten die Autofahrerin an und untersagten die Weiterfahrt.