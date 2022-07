Kinder flitzen durch die Ravensburger Innenstadt

Die Veranstalter des Ravensburger Altstadtrennens haben sich zwar über frühe Meldungen der Sportler gefreut, aber auch am Sonntag sind noch Nachmeldungen bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Wer noch teilnehmen will, findet Informationen und die Anmeldung im Internet unter:

Der KJC Ravensburg veranstaltet am Sonntag, 10. Juli, bereits zum vierten Mal das Ravensburger Altstadtrennen und lädt dazu alle sportbegeisterten Radfahrer ein. Es wird sowohl Laufradrennen für die Allerkleinsten geben als auch Rennen für Einsteiger sowie für erfahrene Rennradfahrer. Auch wenn es insgesamt immer weniger Leistungssportler in den jüngeren Jahrgängen gibt, ist KJC-Trainer Tobias Hübner mit dem Nachwuchs in seinem Verein sehr zufrieden.

Viele erfolgreiche Jugendliche beim KJC

„Nur neun deutsche Sportler an der Tour de France“ titelte die Sportschau erst kürzlich. Obwohl Radfahrer populär wie nie ist, kommen im Leistungssport immer weniger deutsche Talente nach. Mit ein Grund ist für Hübner und den Mountainbikeprofi Daniel Gathof die immer kleinere Anzahl an Rennen speziell für den Nachwuchs. „Auch Corona hinterlässt seine Spuren“, sagt Gathof. Zahlreiche Jugendliche sind nach dem Lockdown nicht in die Vereine zurückgekommen. Dem will der KJC Ravensburg entgegenwirken.

Die hohe Anzahl an aktuell sehr erfolgreichen jungen Rennfahrern im eigenen Verein ist dabei auch gegen den Trend. Hinter dem Erfolg im Nachwuchsbereich stehen etwa Trainer Tobias Hübner mit seinem jahrelangen ehrenamtlichen Engagement, aber auch der KJC-Radprofi Daniel Gathof. Beide zeigen sich auch verantwortlich für das Ravensburger Altstadtrennen am Sonntag und wollen dadurch Kinder für ihren Sport begeistern.

Lizenzfahrer, Einsteiger – und zum Schluss die Laufradfahrer

Ab 11 Uhr starten die Lizenzfahrer, bevor ab 12.30 Uhr die Einsteiger randürfen. Zum Ende hin gibt es ein Laufradrennen. „Normalerweise finden solche Rennen am Ortsrand oder im Industriegebiet statt, wir wollen den Kids etwas bieten und sie sollen sich fühlen wie bei der Tour de France“, meint Gathof. Der Stadt Ravensburg sei man daher sehr dankbar für die Möglichkeit, die Rennstrecke über die Marktstraße, die Humpisgasse und den neu gestaltetem Gespinstmarkt mitten durch die Altstadt führen zu lassen. Das soll es auch für Zuschauer attraktiv machen. „Und es spricht für den Ruf als Sportstadt“, sagt Gathof.

Gespannt blickt Hübner vor allem auf den eigenen Nachwuchs: „Wir hatten schon lange nicht mehr so viele Sportler und darunter sind auch sehr sehr gute Rennfahrer“, sagt der KJC-Trainer. „Ihnen die Möglichkeit zu geben, vor eigenem Publikum zu fahren, ist natürlich klasse.“ Laut Hübner werden es die Ravensburger Talente am Sonntag aber keinesfalls leicht haben. Da das Altstadtrennen bei den Lizenzfahrern Teil der Baden-Württemberg-Liga sowie des Vier-Länder- und OMV-Cups ist, werden Kinder aus ganz Süddeutschland und dem benachbarten Ausland erwartet. „Spannender Radsport ist garantiert“, sagt Hübner. Die beiden Organisatoren hoffen auch viele Zuschauer entlang der Strecke.

Der Start- und Zielbereich ist in der Marktstraße. Am Gespinstmarkt wird es dank Bühne sowie einigen Kurven „extra spannend“, wie Hübner und Gathof mitteilen. Bei den Einsteigern kann jeder bis 16 Jahre mitmachen. Die Art des Fahrrads ist dabei egal – lediglich ein Helm ist Pflicht.