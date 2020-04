Kinder für Notbetreuung in Ravensburg anmelden

Wie von der Landesregierung bekannt gegeben wurde, wird die Notbetreuung in Kindertagesstätten und an Schulen vom 20. April bis zunächst 3. Mai fortgesetzt, teilt die Stadt Ravensburg mit. Ravensburger Eltern in Berufen der „kritischen Infrastruktur“ nach der Corona-Verordnung, die Bedarf an einem Notbetreuungsplatz haben, könnten ihr Kind mit dem entsprechenden Formular für die Kita, die Grundschule beziehungsweise die Sekundarschule anmelden.

Das Kultusministerium hat laut Stadt außerdem darüber informiert, dass die angekündigte Erweiterung der Notbetreuung zum 27. April angestrebt wird. Damit solle sichergestellt werden, dass die Träger der Kinderbetreuung einen gewissen Vorlauf haben. Einen Entwurf zur inhaltlichen Ausgestaltung dieser Öffnung sollen die Kommunalen Landesverbände Anfang kommender Woche erhalten.

Für Kitas ist das Amt für Familie und Soziales zuständig (E-Mail: soziales-und-familie@ravensburg.de, Fax: 0751/8260235, Einwurf in Briefkasten: Neues Rathaus, Seestraße 9) und für Schulen das Amt für Schule, Jugend und Sport (E-Mail: schule-jugend-sport@ravensburg.de, Fax: 0751/8260597).