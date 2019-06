Kinder erfahren Spannendes über Obst, Gemüse und Milch beim Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee

Das Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) beteiligt sich gemeinsam mit der Kita Momos Welt aus Ravensburg an den landesweiten Aktionstagen zum EU-Schulprogramm. Dabei stehen am Dienstag, 9. Juli, von 8.30 bis 12 Uhr eine Führung durch die Obstanlagen, die Zubereitung eines gesunden Frühstücks, Spiele und Infos rund um Obst und Gemüse für die Kinder auf dem Programm. Das KOB organisiert als Lieferant die Umsetzung des EU-Schulprogramms in weiten Teilen Baden-Württembergs. Das von der EU geförderte Programm soll die Wertschätzung von Obst und Gemüse bei Kindern steigern und die Entwicklung eines gesundheitsförderlichen Ernährungsverhaltens unterstützen, heißt es in der Ankündigung.