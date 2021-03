Kinder dürfen wieder gemeinsam Sport machen

Die neue und seit Montag geltende Corona-Verordnung für Baden-Württemberg ermöglicht einen kleinen Schritt in Richtung normalem Sporttreiben. Vor allem für Kinder, denn von nun an können Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren kontaktarmen Freizeit- und Amateursport im Freien ausüben.

Eine Nachricht, die beim Landessportverband Baden-Württemberg sehr gut ankommt. „Nach Monaten ohne Perspektive für den Freizeit- und Breitensport in Baden-Württemberg ist dieser erste Öffnungsschritt ein überfälliges Signal an alle Sportler im Lande. Im Namen des Landessportverbands Baden-Württemberg begrüße ich diesen sehr. Dass nun vor allem Kindern wieder die Möglichkeit zu Sport und Bewegung in der Gruppe gegeben wird, ist besonders erfreulich“, kommentierte Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg. In der Pressemitteilung des Verbandes mahnte sie aber auch Disziplin an. „Lassen Sie uns diesen ersten Schritt gemeinsam und mit großer Sorgfalt gehen, sodass auch der nächste Schritt bald möglich wird“, so Menzer-Haasis weiter.

Übrigens bieten sich auch für Erwachsene neue Möglichkeiten. So ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner eine kontaktarme Sportausübung im Freien und in geschlossenen Räumen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt.