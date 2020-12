Mehr als 100 selbst gemachte Werke haben 21 Kinder einer Gruppe des Bildungszentrums St. Konrad in Ravensburg für die Bewohner der Bruderhausdiakonie Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift in Weingarten gebastelt. Zu Fuß brachten die Drei- bis Sechsjährigen die Adventskerzen, Papiersterne, Wollpompons und Fensterdekorationen von Ravensburg nach Weingarten.

„Wir möchten den Kindern zeigen, wie schön es ist, anderen eine Freude zu bereiten und mit einer Aktion der Nächstenliebe in die Adventszeit zu starten“, wird Gruppenleiterin Julia Ekselenski in einer Pressemitteilung des Bildungszentrums St. Konrad zitiert. Neben den selbst gebastelten Geschenken hatten die Kinder auch Lieder und einen Tanz einstudiert, ganz zur Freude der Bewohner. „Ich bin ganz begeistert, wie viel Mühe sich der Kindergarten gemacht hat“, so Karin Bruker vom Sozialdienst.

Die aktuelle Zeit sei aufgrund der Corona-Pandemie auch für die Bewohner nicht immer einfach. Aufgrund der derzeitigen Richtlinien schauten die Bewohner vom Fenster aus zu, wie die Kinder ihre Aufführung meisterten. Auch die Übergabe der Geschenke erfolgte kontaktlos. „Trotz Abstand freuen sich unsere Bewohner sehr über solch ein Highlight“, so Bruker.