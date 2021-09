Ein 10 Jahre alter Junge hat sich verletzt, als er am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr im Salamanderweg in Ravensburg mit einem Pkw zusammengestoßen ist.

Der Junge fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Fahrrad von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße und streifte dabei den Daimler einer 36-Jährigen, die in Richtung Deisenfangstraße unterwegs war. Während am Pkw kein Schaden entstand, wurde der 10-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.