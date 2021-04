Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein zehnjähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Weinbergstraße in Ravensburg leicht verletzt.

Laut Polizeibericht fuhr ein 78-jähriger Daimler-Fahrer aus einer Tiefgarage auf die Straße ein und sah das Kind, das mit einem Roller vom Innenhof des Gebäudekomplexes kam, erst in letzter Sekunde. Die Sicht beider Unfallbeteiligten war durch eine Holzwand verdeckt.

Das Mädchen prallte gegen das Auto und zog sich leichte Verletzungen zu. Während am Roller der Zehnjährigen geringer Sachschaden entstand, betrug dieser am Daimler mehrere hundert Euro.