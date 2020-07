Kiesabbau im Altdorfer Wald: Landrat bringt neue Idee ins Spiel und fordert klare Aussage vom Land

Im Januar hatte der Verein „Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald“, der aus der Protestbewegung gegen das geplante neue Kiesabbaugebiet in Grund bei Vogt hervorging, eine Petition gestartet, die die Ausweisung des gesamten Altdorfer Waldes als Landschaftsschutzgebiet fordert. Diese Woche haben Vereinsvertreter die Petition mit mehr als 13.500 Unterschriften an Landrat Harald Sievers übergeben. Mehr als 10.500 der Unterschriften stammen nach Angaben des Vereins von Personen aus dem Landkreis Ravensburg. Der Petitionsauschuss des baden-württembergischen Landtags wird sich am 20. Juli mit dem Altdorfer Wald befassen. Dazu kommt das Gremium, dem die die Wangener Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Grüne) vorsitzt, zu einem Ortstermin nach Ravensburg. Grundlage hierfür ist allerdings die erste Petition des Vereins aus dem Juli 2019 , die sich in erster Linie gegen den Kiesabbau in Grund richtet. (ric)