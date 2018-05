Kißlegg hat die Meisterschaft im Visier

Eine englische Woche steht der Fußball-Bezirksliga ins Haus. Den Auftakt des 26. Spieltags am Donnerstag macht Tabellenführer SG Kißlegg, der den SV Maierhöfen-Grünenbach zu einem Frühschoppenspiel (11 Uhr) erwartet. Die restlichen Begegnungen finden um 15 Uhr statt.

„Der SV Kressbronn ist zu Hause gegen uns haushoher Favorit“, sagt Interimstrainer Thomas Helm vom TSV Tettnang. „Zum Glück spielen wir auswärts, denn unsere Heimschwäche ist schon eklatant.“ Der TSV hat von 13 Heimspielen nur drei gewonnen. Auch gegen Ratzenried hatte Tettnang genug Chancen, das Spiel zu gewinnen. „Aber gegen unsere unmittelbaren Konkurrenten haben wir bisher alle Spiele verloren, das ist ärgerlich.“

Vom Verfolger zur klaren Nummer 1. Ein Ausrufezeichen in Sachen Meisterschaften setzte die SG Kißlegg in zwei Begegnungen. Mit einem 6:2-Sieg im Nachholspiel gegen den TSV Meckenbeuren wurde Tabellenführer FC Leutkirch gestürzt. Drei Tage später besiegte die SG den FC im direkten Duell mit 2:1. Der Lohn ist ein Vier-Punkte-Polster. Wer will die SG Kißlegg, die seit 17 Spielen ungeschlagen ist, auf dem Weg zur Meisterschaft noch aufhalten? Mit einem Sieg im noch ausstehenden Nachholspiel beim SV Kressbronn (Freitag, 18. Mai, 19 Uhr) könnte die SG sogar noch drei Punkte draufpacken. Nächster Gegner in Kißlegg ist der SV Maierhöfen-Grünenbach. „Wir sind noch nicht durch“, warnt SGK-Trainer Roland Wiedmann. „Es sind noch zu viele Spiele.“

Zehn Spiele einschließlich Bezirkspokal in den vergangenen fünf Wochen haben Spuren beim SV Baindt hinterlassen. „Wir haben viele verletzte Spieler zu beklagen, momentan zu viele“, sagt Trainer Armin Lauriola. „Das können wir nicht mehr kompensieren.“ Mit 36 Punkten ist der Ligaverbleib keinesfalls sicher. „Wir brauchen noch einen Dreier aus den nächsten zwei Spielen“, weiß Lauriola. „Zumal es gegen Teams geht, die hinter uns stehen.“ Am Donnerstag muss Baindt beim SV Haisterkirch antreten, am Sonntag kommt Schlusslicht SG Aulendorf auf die Klosterwiese. Haisterkirch hat zuletzt in Aulendorf nur einen Punkt geholt und konnte den Abstand auf Maierhöfen-Grünenbach nicht wesentlich verkürzen. Aulendorf befindet sich weiter auf Abschiedstour. Sollte zu Hause gegen die SG Argental kein Dreier gelingen, dürfte es das für Aulendorf gewesen sein. Argental kann dagegen mit 39 Punkten die letzten Spiele gelassen angehen.

Der TSV Meckenbeuren hat am vergangenen Spieltag einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und sich vom SV Maierhöfen-Grünenbach abgesetzt, mit dem es der TSV am Sonntag zu tun bekommt. Maierhöfen sitzt weiter auf dem Schleudersitz. Denn ob Tabellenplatz zwölf Klassenerhalt oder Relegation bedeutet, zeigt sich wohl erst ganz zum Schluss. „Wir mussten uns erst mal finden, der Tabellenplatz war da zweitrangig“, sagt Meckenbeurens neuer Trainer Bernd Filzinger. „Wir sind jetzt aber auf einem guten Weg.“ Filzinger ist trotzdem nicht blauäugig. „Wir brauchen noch zwei Siege, um die Klasse zu sichern.“ Gegner am Donnerstag ist der FC Leutkirch. Will der Tabellenzweite an Kißlegg dranbleiben, braucht er einen Sieg.

Der FC Isny erwartet den SV Mochenwangen, der in den vergangenen vier Begegnungen immer ein dankbarer Punktelieferant für den FC war. Isny hat Platz zwei abgeschrieben, will dem SVM die Punkte aber auch nicht freiwillig überlassen. Mochenwangen könnte mit einem Sieg die 40-Punkte-Marke knacken. Das könnte auch der SC Unterzeil-Reichenhofen, der den SV Beuren erwartet, der noch Punkte für den Klassenerhalt benötigt.

Der Drittletzte, TSV Ratzenried, hat mit dem SV Haisterkirch, der den Abstiegsrelegationsplatz belegt, nach Punkten gleichgezogen. „Wir waren schon mal in dieser Situation“, sagt TSV-Trainer Markus Steidle, „haben dann aber nicht nachgelegt.“ Das soll sich gegen den SV Seibranz ändern. Ratzenried liefert sich mit Haisterkirch ein Fernduell, Seibranz befindet sich weiter im hinteren, aber wohl gesicherten Mittelfeld.