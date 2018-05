Kißlegg gewinnt Spitzenspiel gegen Leutkirch

Drei Tage nach der Eroberung der Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga, hat die SG Kißlegg am Sonntag auch das Spitzenspiel beim FC Leutkirch mit 2:1 (0:0) gewonnen und die Führung auf vier Punkte ausgebaut. Im Kampf um die Meisterschaft haben die Kißlegger nun beste Chancen.

„Heute hat die Mannschaft gewonnen, die den einfachsten Fußball gespielt hat“, sagte Roland Wiedmann, Trainer der SG Kißlegg, nach dem 2:1 beim FC Leutkirch. Knackpunkt des Spieles war die Gelb-Rote Karte gegen den Leutkircher Ralf Häge, acht Minuten nach der Pause. „Der hat uns ohne Zweifel in die Karten gespielt, wir haben uns schwer getan“, sagte Wiedmann. Tobias Krug brachte die SG nach Vorarbeit von Philipp Nadig mit 1:0 (70.) in Führung, vier Minuten später legte Armin Kempter das 2:0 nach. „Leutkirch hatte in Hälfte eins zwei gute Möglichkeiten, wenn da eine reingeht geht das Spiel vielleicht anders aus“, musste Wiedmann zugeben. Leutkirch konnte nur noch durch Yilmaz Kilic (76.) verkürzen.

Luka Föger brachte den SV Kressbronn mit 1:0 (12.) beim SV Beuren in Führung. Vier Minuten später vergab Luka Föger freistehend, Bruder Marko hämmerte in der gleichen Minute den Ball an die Latte. Auch der Beurener Dominik Prinz scheiterte an der Latte. Im Gegenzug hätte Felix Würstle die Führung ausbauen müssen, scheiterte aber am Pfosten (26.). Nach vielen Kressbronner Möglichkeiten, gelang Sascha Hecht per Kopf das 1:1 (36.), Andre Schneider drehte mit einem Volleyschuss die Partie (43.). Nach der Pause gelang Marko Föger das 2:2 (50.), fünf Minuten später schlug ein langer Abschlag des Kressbronner Torhüters Paul Kaschube, dank Windunterstützung, zum 3:2-Sieg im Beurener Tor ein.

Nach drei Niederlagen in Folge verabschiedete sich der FC Isny im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz, was offensichtlich neue Kräfte freisetzte. Der FC gewann das Derby beim weiterhin vom Abstieg bedrohten SV Maierhöfen-Grünenbach mit 2:0. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass Maierhöfen gegen den Abstieg spielt“, sagte FC-Coach Uwe Hansen, „das Spiel selbst war kein Augenschmaus“. David Berg brachte den FC in der 76. Minute mit 1:0 in Führung, drei Minuten später sorgte Michael Riedesser für den 2:0-Endstand.

Aufsteiger SV Baindt wollte gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen den Deckel auf den Klassenerhalt machen, unterlag allerdings nach schwachem Spiel mit 1:2. Der SV ging in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch ein Freistoßtor von Oliver Broszeit mit 1:0 in Führung. „Das war sehr schmeichelhaft“, sagte SC-Abteilungsleiter Timo Mayrhofer, „denn wir waren die bessere Mannschaft“, was sich nach dem Wechsel bestätigte, wo Daniel Karg der 1:1-Ausgleich (50.) gelang. Nach einem Freistoß-Lattenkracher acht Minuten vor dem Ende sorgte Kilian Hölz mit einem Abstaubertor für den 2:1-Endstand. „So langsam geht uns die Puste aus“, sagte Baindts Trainer Armin Lauriola.

Mit einem 3:3-Unentschieden teilten sich die SG Argental und der SV Mochenwangen die Punkte. Nico Müler brachten den SV Mochenwangen in Hälfte eins mit 2:0 (36., 44.) in Führung. Daniele Zamarco sorgte nach dem Kabinengang mit zwei Toren, darunter ein Strafstoß zum 1:2-Anschlusstreffer, für den 2:2-Ausgleich. Marius Späth brachte dann die SG Argental mit dem 3:2 (77.) auf die Siegerstraße, was Sebastian Marks mit dem 3:3-Endstand (83.) aber zu verhindern wusste.

Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte der TSV Meckenbeuren mit einem 3:1-Sieg beim SV Seibranz. Kai Zoyke brachte den TSV mit 1:0 (23.) in Führung. Julian Hafner konnte zwar zum 1:1 (30.) ausgleichen, doch noch vor der Pause erzielte Nikolas Bochno die erneute TSV-Führung (44.). Als Kai Zoyko in der 67. Minute einen Strafstoß zum 3:1 versenkte, hatte der TSV drei wichtige Punkte eingefahren. „Wir waren heute ganz schlecht“, sagte Seibranz’ Trainer Thomas Hess.

Der SV Haisterkirch holte beim Schlusslicht SG Aulendorf nur einen Punkt. Erst als Marian Brielmayer zur 1:0-Führung (15.) für den SV traf, wachte die SG auf – Andreas Krenzler sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für ein schmeichelhaftes 1:1. Zu Beginn der zweiten Hälfte musste der Aulendorfener Fabian Madlener nach einer Notbremse (55.) mit Rot vom Feld. Jakob Schuschkewitz nutzte das Überzahlspiel zur 2:1-Führung (76.). Schmeichelhaft auch der 2:2-Endstand (80.) durch Manuel Mayer, nachdem Haisterkirch einen Eckball nicht geklärt bekam.

Der TSV Tettnang hat das Kellerduell gegen den TSV Ratzenried mit 2:4 verloren. Nur eine Stunde lang konnte der TSV die Partie offen gestalten. Nils Maurer brachte den TSV mit 1:0 (13.) in Führung, Kai Herrmann (29.) und Jens Köbach (65.) drehten die Partie. Fabian Buchmaier brachte mit dem 2:2 eine Minute später den TSV nochmals zurück. Als der Ratzenrieder Köbach zum 3:2 (75.) traf, war die Partie gelaufen.