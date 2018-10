KG-Ringer wollen Titelmission fortsetzen

Den Abschluss der Vorrunde begehen die Oberliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag, 27. Oktober, auf auswärtiger Matte. Die Reise geht zum KSV Musberg, wo die Oberschwaben ihre Titelmission mit einem Sieg fortsetzen wollen.

Die bisher makellose Erfolgsserie der KGler macht Laune auf mehr. Der inoffizielle Titel des Herbstmeisters ist zwar schon gesichert, doch Trainer Dariusz Jelen und Sportmanager Michael Merk geht es darum, die erste Saisonhälfte auch aus Prestigegründen ohne Verlustpunkte abzuschließen.

Einen Selbstläufer erwarten die Verantwortlichen der sportlichen Belange dabei keineswegs, denn die derzeit mit 8:6 Zählern auf Platz fünf rangierenden Gastgeber beeindruckten vergangenen Samstag mit einem 18:16-Sieg beim RSV Benningen (Zweite mit 9: 7 Punkten).

Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Musberger hatten Andreas Böpple (66 kg), Stefan Stäbler (86 kg) sowie das Duo der 75 kg-Klasse Adrian Moise (Freistil) und Andre Ehrmann (Greco). Es könnte sich also mit den KG-Pendants Kevin Henkel und Benedikt Rebholz wieder eine Entscheidung auf den letzten Drücker ergeben.

Das Bezirksliga-Team KG Baienfurt II-Friedrichshafen ringt am Samstag in Radolfzell gegen den VfK Eiche, außerdem am 1. November beim KSV Tennenbronn II.