KG-Ringer weiter makellos

Mit einer makellosen Bilanz von 16:0 Punkten schließen die Oberliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt die erste Saisonhälfte ab. Ein 22:10-Erfolg beim KSV Musberg verdeutlichte am Samstag einmal mehr die Dominanz der KGler, die ihren Weg zum Titel konsequent verfolgen.

Herbstmeister, und zwar mit klarem Abstand auf den zweitplatzierten ASV Nendingen (10:6), das war für KG-Trainer Tobias Streber Anlass genug für ein selbstbewusstes Statement: „Mit dem Sieg gegen Musberg konnten wir nochmal ein Zeichen setzen und unsere Ambitionen untermauern.“ Erneut war auf die gesetzten Leistungsträger Verlass, was vor allem in der Schlussphase von knappen Partien für Sicherheit sorgt.

Die ersten Punkte des Abends gingen an die Gastgeber. Wegen Rückenproblemen konnte Moritz Buck sein Repertoire nicht wie gewohnt abrufen und unterlag mit 3:8 gegen Julian Kellermann. Rund drei Minuten später stand es 12:2 für die Oberschwaben. Zuerst landete Jan Zirn einen Schultersieg über Stefan Sigler und unterstrich seine bestechende Form, die in sämtlichen Begegnungen der Vorrunde kaum Gegenwehr zuließ, dann legte Magomed Makaev gegen den jugendlichen Ersatzmann Robin Bauer mit 16:0 technisch überlegen problemlos nach. Den nächsten Vierer gab es für Timofei Xenidis mangels Gegner kampflos. Den ersten Gradmesser des Abends hatte Patryk Dworczyk zu bestehen, der aber den stark eingeschätzten Andreas Böpple beim 9:0 bestens in den Griff bekam, sodass es mit einem komfortablen 15:2-Vorsprung für die Gäste in die Halbzeitpause ging.

Zu Beginn der zweiten Hälfte konnten die Musberger aufschließen. Der in der laufenden Saison erstmals eingesetzte Alexander Schaich sollte auf seine Aufgabe für die Rückrunde eingestimmt werden, traf aber auf einen Gegner, bei dem ab Runde zwei außer Erfahrung nichts zu gewinnen war. Stefan Stäbler, der Bruder des jüngst zum dritten Mal als Weltmeister gekürten Frank Stäbler, schulterte den Baienfurter gleich nach Wiederanpfiff. Im Gegenzug egalisierte Lukas Buck das Resultat und nutzte gegen Rico Rupp durch einen 16:0-Erfolg die Gelegenheit zu einer Höchstwertung.

Bei drei noch ausstehenden Begegnungen bedeutete der Vorsprung von 13 Punkten (19:6) bereits den Gesamterfolg, sodass der durch einen grippalen Infekt angeschlagene Marcel Bolduan kein Risiko eingehen musste und gegen Philipp Bühler aufgab. Das wars dann auf Seiten der Gastgeber, denn den Rest ließen sich die Oberschwaben nicht nehmen.

Kevin Henkel und Benedikt Rebholz, ansonsten die Absicherung für prekäre Situationen, konnten gelassen zu Werke gehen. Interessant war vor allem das Duell zwischen Henkel und dem seit drei Jahren unbesiegten rumänischen Kadermann Adrian Moise. Im zuerst offenen Vergleich bekam der KG-Ringer zunehmend die Oberhand und beeindruckte mit einem 6:2. Wieder kaum zu bändigen war Benedikt Rebholz, der gegen Andre Ehrmann zwar knapp, aber unbedrängt ein 3:1 und somit einen weiteren Mannschaftspunkt erkämpfte.