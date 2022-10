KG-Ringer in der Favoritenrolle

Nach dem Erfolg in der zweiten Bundesliga Süd bei den Kurpfälzer Löwen sind die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt zum Favoriten mutiert. Das wird auch gegen die Wrestling Tigers Rhein-Nahe am Samstag in der Baienfurter Sporthalle (19.30 Uhr) nicht anders gesehen.

Die KG-Verantwortlichen betrachten die Rolle ihres Teams natürlich mit Skepsis, auch wenn die bisherigen Ergebnisse ein klares Bild zeigen. Die Tabelle nimmt allmählich Kontur an und listet nach wie vor die Oberschwaben mit 8:0 Punkten an der Spitze, dahinter rangiert punktgleich der KSV Rimbach (gastiert am 22. Oktober in der Baienfurter Sporthalle). Schon mit Abstand und jeweils 4:4 Zählern folgen der VfK Schifferstadt (Platz drei) und der SRC Viernheim (Platz vier).

Hoffnung auf den Heimvorteil

Durch einen Sieg gegen die RKG Reilingen-Hockenheim (20:13) und ein 11:11 gegen die RG Kurpfälzer Löwen kommen die Wrestling Tigers auf 3:5 Punkte und führen damit auf Platz fünf die zweite Tabellenhälfte an. Zuletzt unterlagen die Gäste auf heimischer Matte dem SRC Viernheim mit 13:15. Was den Gäste-Kader angeht, so sehen KG-Trainer Dariusz Jelen und Sport-Chef Michael Merk in den Tigern eher eine unbekannte Größe, was eine Einschätzung erschwert. Nach Sichtung der bisherigen Ergebnisse macht Michael Merk die Stärken der Gäste im oberen Bereich aus (Ralf Böhringer, 130 kg; Erhan Georghe, 98 kg und Davit Tlashadze, 80 kg)). Auch mit dem Mittelgewichtler Stefan Tonu (75 kg, Freistil) wird zu rechnen sein, so Merk und Jelen. Einig sind sich die beiden auch in der Frage der Chancen ihrer Truppe: „Auch wenn es knapp werden könnte, haben wir den Heimvorteil und damit die lautstarken Fans als elften Mann im Rücken.“ Alles andere als Optimismus wäre in der aktuellen Situation wohl auch Tiefstapelei.

Den Vorkampf (17.30 Uhr) bestreitet das Bezirksliga-Team der KG gegen die KG Wurmlingen-Tuttlingen.