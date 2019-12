KG-Ringer haben noch eine Rechnung offen

Zum Saisonschluss wollen die Regionalliga-Ringer der KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt vor heimischem Publikum nochmal alle Register ziehen. Gegen den KSV Schriesheim, der am Samstag um 20 Uhr in der Baienfurter Sporthalle gastiert, ist nach der Vorkampfniederlage eine offene Rechnung zu begleichen.

Nochmal so wie beim 14:18 zur Rundenhalbzeit soll es nicht laufen, hat sich KG-Trainer Dariusz Jelen vorgenommen. Es hatte an allen Ecken und Enden gehapert, und sowohl Adrian Wolny als auch Sohayb Musa waren auf die Schultern gegangen. Die Partie steht indessen unter anderen Vorzeichen; die aktuelle Formation hat sich gut eingerungen. Es besteht also grundsätzlich wenig Anlass, an der Aufstellung zu basteln. Änderungen wird es höchstens dahingehend geben, als damit eine Verstärkung des Teams eintritt. Die ist auch erforderlich, um der Kampfkraft der Gäste zu begegnen. Vor allem Maxim Perpelita (75 kg, Freistil) und Attila Tamas werden den KG-Akteuren Valeriu Toderean und Mirco Lemaic einiges abverlangen. Auch die Partien zwischen Kevin Henkel und Maxim Perpelita sowie Timofei Xenidis und Rahmatullah Moradi versprechen Spannung, denn die Kontrahenten sind jeweils sichere Punktesammler ihrer Mannschaften. Derzeit werden die KGler hinter dem punktgleichen KSV Tennenbronn zwar auf Platz drei geführt, doch sieht der Modus vor, die Schlusstabelle richtig zu stellen. Sollte auch nach dem abschließenden Kampftag Gleichstand bestehen, so haben die Oberschwaben im Vergleich zu den Tennenbronnern, die in beiden Rundenkämpfen besiegt worden sind, im direkten Vergleich die Nase vorn. Das wäre dann die Vizemeisterschaft am Ende einer Saison, die ohnehin schon alle Erwartungen weit übertroffen hat.

Deshalb steht einer ausgelassenen Feier von Sportlern und Fans bei der anschließenden Hockete nichts im Weg. Ab 18.30 Uhrzeigen die Nachwuchsringer ihr Können; in der Pause ist ein Auftritt der Pole-Dance-Truppe „Freaky Fitness“ um die Leiterin Irina Mauch vorgesehen.