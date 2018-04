Kevin Kraus kehrt ins FV-Tor zurück

Erneutes Auswärtsspiel für den FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga: Am Samstag (15.30 Uhr) spielt die Mannschaft von Trainer Steffen Wohlfarth beim Tabellendreizehnten 1. CFR Pforzheim. „Wir wollen auf jeden Fall einen Sieg. Dafür fahren wir da hin“, sagt Wohlfarth.

Auch in Pforzheim ist der FV-Trainer wieder zu Änderungen in der Aufstellung gezwungen. Im Sturmzentrum fehlt Torjäger Rahman Soyudogru noch einmal gesperrt, ebenso Innenverteidiger Philipp Altmann wegen seiner Gelb-Roten Karte in der Nachspielzeit in Villingen am Mittwochabend. Immerhin hat Stammtorwart Kevin Kraus seine zwei Spiele dauernde Sperre abgesessen. Er wird zwischen die Pfosten zurückkehren, wo in Villingen der dritte Torwart Niklas Volo stand. Da Haris Mesi aber noch vier Spiele gesperrt ist, wird Volo als möglicher Ersatz für Kraus mit nach Pforzheim fahren. Im Sturmzentrum hat Harun Toprak in Villingen gespielt. Wohlfarth wollte sich am Freitag noch nicht festlegen, ob er wieder so aufstellt. Auch in der Innenverteidigung ist er noch nicht sicher, ob Maschkour Gbadamassi oder Bartosz Broniszewski die Altmann-Lücke füllt.

Der Punktgewinn der Pforzheimer am Dienstagabend beim 2:2 gegen den Tabellenvierten SGV Freiberg, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der CFR bisher eine enttäuschende Runde spielt. Die großen Ambitionen zum Saisonbeginn sind den Sorgen gewichen, eventuell sogar aus der Oberliga abzusteigen. „Ich wundere mich, wo sie stehen. Das ist eigentlich eine gute Truppe“, sagt Wohlfarth über den kommenden Gegner. Auch für den FV lief es zuletzt nicht ganz nach Wunsch. Aus den jüngsten drei Spielen hat Wohlfarths Mannschaft nur zwei Punkte geholt. Die Lücke zu den ersten vier Plätzen ist dadurch nicht gerade kleiner geworden.