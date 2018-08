Kesenheimer siegt im Passrennen

Nach einem erfolgreichen Saisonstart mit einem Meistertitel im Speedpass bei der deutschen Jugendmeisterschaft hat es Anna-Alice Kesenheimer mit ihrem Hengst Vidalin fra Hamraholi geschafft, bei der deutschen Meisterschaft in Hessen in die deutsche Equipe aufgenommen zu werden. Damit durfte die Ravensburgerin zu den mitteleuropäischen Meisterschaften fahren. Nur die besten Reiter aus Deutschland wurden nominiert – bei der großen Konkurrenz war Kesenheimers Freude umso größer, den Sprung in die deutsche Mannschaft geschafft zu haben.

Die besten Islandpferdereiter aus allen mitteleuropäischen Nationen trafen sich im österreichischen St. Radegund auf dem Reiterhof Piber, wo bereits 2011 die Weltmeisterschaft für Islandpferde ausgerichtet worden war. Die WM-Bahnen war laut Kesenheimer in einem hervorragenden Zustand, sodass Reiten auf allerhöchstem Niveau präsentiert werden konnte. Im Fünfgangpreis, Viergangpreis, in Töltprüfungen und Passwettbewerben gaben die Reiter aus den verschiedenen Nationen alles, um einen der begehrten Plätze auf dem Treppchen zu erreichen. Das Besondere an Islandpferden sind ihre Gangarten Tölt und Pass, die in den verschiedenen Disziplinen möglichst taktrein, in schöner Form und verschiedenen Geschwindigkeiten präsentiert werden müssen.

Bei ihrem ersten Start in der Passprüfung erreichte Anna-Alice Kesenheimer den dritten Rang und holte sich Bronze in dieser Disziplin, in der es auf punktgenaues Reiten ankommt. Beflügelt von diesem Ergebnis schoss die Ravensburgerin mit ihrem Hengst Vidalin im Passrennen an den Konkurrenten vorbei und sicherte sich mit persönlicher Bestzeit in dieser Disziplin den Sieg und holte sich den Titel. Am letzten Tag des Turniers fand noch das Speedpassrennen statt. Mit zwei sicheren Passläufen und wieder persönlicher Bestzeit reichte es für Kesenheimer an diesem Tag noch zur Silbermedaille.

Platz zwei mit der Mannschaft

Im Teamwettbewerb erreichte die Mannschaft der Young Rider Germany, für die Kesenheimer startete, Platz zwei hinter Team Germany I der Erwachsenen, aber vor allen Teams der anderen Nationen. Mit ihrer Passbewertung von 9,5 erhielt Kesenheimer die höchste Note für Pass im gesamten Wettbewerb. „Ich bin so glücklich über unser Ergebnis“, sagte Anna-Alice Kesenheimer. „Vidalin steigert sich von Jahr zu Jahr und hier konnten wir unser bisher bestes Ergebnis erzielen.“

Trainiert wird Anna Kesenheimer auf dem elterlichen Hof in Möllenbronn in der Nähe von Ravensburg. Dort hat sie seit dem vergangenen Jahr die Ausbildung zum Pferdewirt Spezialreitweisen begonnen. Dadurch hat die Reiterin beste Trainingsvoraussetzungen, um sich für die anstehenden Sichtungsturniere für die Weltmeisterschaft im kommenden Frühjahr perfekt vorzubereiten.

Kesenheimers Ziele für die kommende Saison sind eine weitere Steigerung der Leistung und die Hoffnung, zum zweiten Mal einen Platz in der deutschen Weltmeisterschaftsmannschaft zu bekommen. Die WM findet im kommenden Jahr auf heimischem Boden in Berlin statt.