Kellerduell für die Ravensburg Rams

Für die Landesliga-Handballer des TSB Ravensburg geht es gegen die SG Kuchen-Gingen um die ersten Saisonpunkte. Die Landesligafrauen des TV Weingarten fahren zum stark einzuschätzenden TSV Urzach. Die Frauen des HCL Vogt treten gegen den Topfavoriten TV Kressbronn an. In der Kreisliga B kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Ravensburger Mannschaften.

Männer, Landesliga, Samstag, 27. Oktober, 18 Uhr: TSB Ravensburg – SG Kuchen-Gingen. – Für die Handballer des TSB Ravensburg steht am kommenden Samstag ein enorm wichtiges Spiel in der Landesliga an. Die Rams treffen in der heimischen Kuppelnauhalle auf die Mannschaft der SG Kuchen-Gingen. Beide Teams stehen aktuell in der hinteren Region der Tabelle. Während Kuchen-Gingen jedoch bereits einen Saisonsieg vorweisen kann, stehen die Rams mit 0:10 Punkten noch ohne Saisonerfolg auf dem letzten Tabellenplatz. Dies soll sich am kommenden Samstag ändern. Die Mannschaft des TSB möchte aus der Krise kommen und den ersten Saisonsieg einfahren. Hierzu müssen sich die Oberschwaben jedoch primär in der Offensive deutlich verbessern. Vor allem in der Partie gegen den TV Altenstadt am vergangenen Wochenende offenbarten sich große Schwächen im Spielaufbau der Rams. Aber auch in der Defensive muss ein Umbruch stattfinden, denn die Ravensburger stellen mit 171 Gegentoren eine der schwächsten Abwehrreihen der Liga. Trotz des misslungen Saisonstarts gehen die Ravensburger nicht als Underdog in das Spiel gegen Kuchen-Gingen. In der letzten Saison holten die Rams aus den beiden Spielen gegen Kuchen-Gingen drei Punkte. Sollte die Mannschaft die Misserfolge aus den ersten fünf Partien aus ihren Köpfen bekommen und zu alter Leidenschaft zurückfinden, sind die ersten beiden Punkte in dieser Saison definitiv möglich.

Frauen, Landesliga, Samstag, 27. Oktober, 18 Uhr: TSV Urach 1847 – TV Weingarten. – Die Weingartener Handball-Damen hatten nur wenig Zeit, den zweiten Heimsieg gegen die SG Bettringen (28:24) zu feiern, denn an diesem Samstagabend wartet bereits die nächste große Hürde auswärts in Bad Urach. Die heimstarken Uracher sind in der vergangenen Saison als Vizemeister nur knapp in der Relegation am Aufstieg gescheitert. Mit 8:2 Punkten lauert der TSV bereits wieder auf Platz zwei und kassierte bis heute lediglich eine Niederlage. „Wir müssen in manchen Phasen einfach abgeklärter werden, das braucht seine Zeit, wir wollen auf Fortschritte aber sicherlich auch nicht all zu lange warten. Vor allem die kleinen spielerischen Durststrecken in den Partien gilt es zu vermeiden, die kosten uns in kürzester Zeit vom Ergebnis und von der Substanz her einfach zu viel“, sagt TVW-Coach Daniel Kühn. Daher wollen die Welfenstädterinnen möglichst von Beginn an über eine starke Abwehrarbeit ins Spiel finden, um dann auch unter anderem über die schnellen außen Stephanie Schneider und Teresa Paul erfolgreich zum Abschluss zu kommen. Unter der Woche bereitete dem TVW-Trainer aber doch erneut der Kader etwas Kopfzerbrechen, nachdem wieder eine Erkältungswelle grassiert, und nicht alle Akteure komplett trainieren konnten. Daher wird sich das Aufgebot voraussichtlich erst am Samstagmorgen komplettieren.

Frauen, Bezirksklasse, Samstag, 27. Oktober, 18 Uhr: HCL Vogt – TV Kressbronn. – Mit dem TV Kressbronn stellt sich einer der Topfavoriten der Liga in der Vogter Halle vor. Der TV musste vergangene Saison den Abstieg aus der Bezirksliga verkraften und zählt sicher zu den Topfavoriten in Sachen Meisterschaft. Die Seesterne wie sie sich der TVK selber nennt, spielen aus einer kompakten Abwehr heraus über schnelle Gegenstöße und versuchen so die einfachen Tore zu erzielen. Allerdings haben sie in Ann-Kathrin Messner auch eine überragende Rückraumspielerin, die den Unterschied machen kann. Der HCL wird versuchen weiterhin als Einheit aufzutreten und über dass sehr intensive Abwehrspiel den Gästen dass Leben so schwer wie möglich zu machen. Schwerpunkt im Training diese Woche war das Laufspiel im Angriff so wie Kleingruppenarbeit, um die bisher eher magere Torausbeute etwas nach oben zu fahren. Erstmals in dieser Saison könnte es sein das man aus dem vollen schöpfen kann. Alle Spielerinnen haben sich gesund gemeldet, was fürs Spiel einige Optionen offen lässt. Die HCLer werden auf jeden Fall versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten.

Frauen, Kreisliga B, Samstag, 27. Oktober, 16 Uhr: TSB Ravensburg : TSB Ravensburg 2. Die erste Damenschaft des TSB Ravensburg tritt gegen die zweite Damenmannschaft des TSB Ravensburg an. Dieses ungewohnte Zusammentreffen kommt dadurch zustande, dass beide Damenmannschaften in einer Liga spielen und diese Saison in die gleiche Staffel eingeteilt wurden. Die erste Damenmannschaft möchte nun von einem Tabellenmittelplatz auf einen Frontplatz in der Tabelle rücken. Jedoch ist es nicht nur für die erste, sondern auch für die zweite Damenmannschaft von großer Wichtigkeit zwei Punkte einzufahren. Fehlen werden der ersten Mannschaft Rückraumspielerin Franziska Maier und Torhüterin Sabrina Szabo.