Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro, jedoch keine Verletzten: Das ist die Bilanz der Polizei bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Ravensburger Bachstraße. Der 67-jährige Fahrer eines Opel konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, als der vor ihm fahrende Autofahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf.