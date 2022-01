Keine spielfähige Mannschaft: Eppelheim sagt Partie in Ravensburg erneut ab

Das für Freitagabend angesetzte Spiel des EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga Südwest gegen den EC Eppelheim ist von den Gästen abgesagt worden. Das gab der EVR am Donnerstag bekannt. Aufgrund von Verletzungen und Sperren könne keine spielfähige Mannschaft gestellt werden, lautet die Begründung aus Eppelheim. Es ist bereits die zweite Absage des zunächst schon im Dezember angesetzten Spiels.

Der EVR reist am Sonntag nach Zweibrücken und hat am Freitag kommender Woche Pforzheim in der CHG-Arena zu Gast. Für die Play-offs ist der EVR bereits qualifiziert. Der EHC Freiburg hat seine Mannschaft mittlerweile zurückgezogen. Der EVR hat gegen Freiburg ein Spiel gewonnen und für das zweite die Punkte am grünen Tisch zugesprochen bekommen. Wie mit der Wertung der bisherigen Spiele verfahren wird und welche Auswirkungen dies auf die Tabelle hat, ist noch offen.