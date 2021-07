Keine Sommerpause beim Abbau der Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist erneut gesunken. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg waren im Juli 13 760 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet, 529 weniger als im Vormonat (minus 3,7 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit um 3196 Menschen zurückgegangen (minus 18,8 Prozent). Im Jahr vor der Corona-Pandemie, im Juli 2019, waren 11 182 Menschen arbeitslos gemeldet.

„Die gute Entwicklung auf dem regionalen Arbeitsmarkt hat sich auch im Juli fortgesetzt. Vom Abbau der Arbeitslosigkeit haben alle Personengruppen profitiert, insbesondere ältere und ausländische Beschäftigte. Zudem nimmt die Zahl der offenen Stellen wieder zu und bietet somit mehr Auswahlmöglichkeit und Flexibilität bei der Arbeitsvermittlung“, resümiert Katja Thönig, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg.

„Die Sommerferien bieten allen Schulabgängern und jungen Erwachsenen die Gelegenheit, sich intensiv um eine Lehrstelle zu kümmern. Für den Ausbildungsstart im Herbst sind noch über 2300 Lehrstellen zu besetzen. Die Berufsberatung bietet allen Interessierten kurzfristige Beratungsgespräche an. Wir können allen ein qualifiziertes Angebot für die berufliche Zukunft machen. In allen Branchen und Bereichen suchen die Unternehmen talentierten Nachwuchs. Es ist immer noch Zeit für ein Gespräch mit der Berufsberatung“, so Thönig weiter.

Die Arbeitslosenquote lag im Juli bei 3,0 Prozent. Die Quote in Baden- Württemberg betrug 3,8 Prozent. Mit 2,4 Prozent hat der Bodenseekreis die beste Arbeitslosenquote aller Landkreise in Baden-Württemberg, gleichauf mit dem Kreis Biberach.